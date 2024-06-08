Kızılcık Şerbeti’nin 66. Bölümü(Sezon Finali) muhteşem bir finale sahne oldu.

Peş peşe itirafların, skandalların patladığı bölümde bir sahne vardı ki Kızılcık Şerbeti’nin sıkı takipçilerini hem çok merak ettirdi hem de hayal kırıklığına uğrattı.

Beyefendi İş İnsanı olarak Kızılcık Şerbeti’ne giriş yapan Giray, Doğa ile ilişkisi ‘harika’ giderken son akşam yemeğinde kafaları karıştırdı.

Giray, Doğa’yı ‘kendi ellerimle yemek yaptım’ diyerek eve davet etti.

Süslenip, hazırlanıp Giray’ın evinin yolunu tutan Doğa bahçe hazırlanan masada yeni aşkıyla baş başa yemek yedi.

Bir ara dudak dudağa da öpüşen çift yine romantik anlar yaşadı.

Ne olduysa Doğa’nın “geç oldu” deyip masadan kalkmasının ardından oldu.

Doğa’yı arabaya bindirip evine gönderen Giray, salona girdiğinde yarı çıplak bir kadınla sohbet etti.

Koltuğa oturmuş ve elinde içki bulunan gizemli kadın Giray’a “Gitti mi Doğa sence inanmış mıdır?” diye sordu.

Giray, “Yaptığın yemekleri çok beğendi” şeklinde yanıt verdi. Buna karşılık kadın ise “Elim lezzetlidir” dedi.

Kızılcık Şerbeti izleyicilerini hayal kırıklığına uğratan sahnede için bomba bir iddia gündeme geldi.

Gizemli kadının 10. Bölümde Fatih’in evli arkadaşı İlhan’ın sevgilisi Melike olduğu iddia edildi.

10. bölümde Doğa’nın azarladığı Melike’nin Giray’ın kardeşi olduğunu ve birlikte intikam aldıkları ileri sürüldü.

Bir başka iddia ise gizemli kadının Defne Samyeli olduğu… Giray’a sorular soran kadının ses tonunun Defne Samyeli’nin ses tonuna çok benzediği öne sürüldü.