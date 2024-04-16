Markalarla yaptığı kelime oyunu güldürdü

Dubai'deki bir alışveriş merkezinde kızıyla gezen bir kadın, marka isimleriyle yaptığı eğlenceli kelime oyunuyla izleyenleri güldürdü. "Fendi yani efendi, Dior ki bu ne diyor?" gibi esprili cümlelerle markaları yorumlayan kadın, özellikle Versace markası için yaptığı espriyle dikkat çekti. Video, sosyal medyada kısa sürede viral oldu ve izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Kadının komik ve yaratıcı yaklaşımı, alışveriş merkezinde geçirdiği zamanı renklendirdi ve birçok kişinin yüzünde tebessüm oluşturdu.