KKM’de 10 haftalık düşüş 500 milyar TL’ye yaklaştı

Dünya Gazetesi'nden Birol Bozkurt'un haberine göre Kur Korumalı Mevduat KKM hesaplarındaki düşüş 10'ncu haftaya taşındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 3 Kasım haftası itibariyle KKM toplamı 86,2 milyar TL düşerek 2,92 trilyon TL'ye geriledi. Dolar cinsinden KKM büyüklüğü ise 103,2 milyar dolara düştü. KKM’den kademeli çıkış planı çerçevesinde atılan adımların etkisiyle 10 haftadaki kayıp 447 milyar TL oldu.

BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 67,9 milyar TL azalarak 13 trilyon 907 milyar liraya geriledi. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduatların büyüklüğü 129 milyar 699 milyon lira azalışla 8 trilyon 111 milyar liraya geriledi. Gerçek kişilerin TL mevduat hesapları ise 67 milyar 965 milyon liralık bir artışla 4 trilyon 774 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık kaynakları KKM’de geçen hafta yaşanan 86,2 milyar liralık kaybın bir kısmının gerçek kişilerin TL mevduat hesaplarına döndüğünü söylüyor. Ancak TL mevduat faizlerinde artışın beklenen düzeyde olmaması TL mevduata ilgiyi sınırlıyor. 27 Ekim haftasında TCMB verilerine göre ortalama 3 aylık TL mevduat faizleri yüzde 41,72’ye geriledi.

TCMB REZERVLERİ 39 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 3 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 860 milyon dolar artışla 128 milyar 420 milyon dolara çıkarak 39 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Brüt döviz rezervleri ise 1 milyar 532 milyon dolar artışla 83 milyar 944 milyon dolara yükseldi.