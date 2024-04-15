KKM’nin Hazineye ağır faturası ortaya çıktı. Merkez Bankası dev zararı açıkladı

Merkez Bankası’nın açıkladığı veriler KKM’nin neden olduğu büyük zararı ortaya koydu. Resmi Gazete’de yayınlanan verilere göre Merkez Bankası 2023 yılında 818,2 milyar lira zarar açıkladı. Öte yandan realize edilmemiş diğer kalemlerden kaynaklanan zarar da 817,8 milyar lira olarak kaydedildi.

Merkez Bankası 2022 yılında ise 72 milyar liralık kâr açıklamıştı.

Merkez Bankası’nın döviz pozisyonu ve kur korumalı mevduat fark ödemeleri sebebiyle değerleme hesabındaki gelişmeler TCMB'nin 2023 sonunda bu doğrultuda zarar açıklayabileceğine işaret ediyordu.

KKM, döviz kurlarındaki artış riskine karşı Türk Lirası mevduat sahiplerini korumak amacıyla devreye alınmıştı. Ancak bu uygulama, Merkez Bankası için büyük maliyetler getirdi.

“İHTİYAT AKÇELERİ DURSAYDI ZARARIN BİR KISMI KARŞILANIRDI”

Ekonomist Uğur Gürses, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, KKM'nin 'çok parlak bir enstrüman' olarak topluma sunulduğunu fakat gerçekte devasa zararlara yol açtığını belirtti.

Merkez Bankası'nın ihtiyaç akçesinin geçtiğimiz yıllarda kullanıldığını hatırlatan Gürses sözlerine şöyle devam etti:

"El atılıp hortumlanan ihtiyat akçeleri duruyor olsaydı bu zararın bir kısmı karşılanırdı."