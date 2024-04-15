KKM’nin Hazineye ağır faturası ortaya çıktı. Merkez Bankası dev zararı açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
KKM’nin Hazineye ağır faturası ortaya çıktı. Merkez Bankası dev zararı açıkladı
KKM’nin hazineye ağır faturası ortaya çıktı. Merkez Bankası, KKM’nin etkisiyle 818,2 milyar lira zarar açıkladı.

Merkez Bankası’nın açıkladığı veriler KKM’nin neden olduğu büyük zararı ortaya koydu. Resmi Gazete’de yayınlanan verilere göre Merkez Bankası 2023 yılında 818,2 milyar lira zarar açıkladı. Öte yandan realize edilmemiş diğer kalemlerden kaynaklanan zarar da 817,8 milyar lira olarak kaydedildi.

Merkez Bankası 2022 yılında ise 72 milyar liralık kâr açıklamıştı.

Merkez Bankası’nın döviz pozisyonu ve kur korumalı mevduat fark ödemeleri sebebiyle değerleme hesabındaki gelişmeler TCMB'nin 2023 sonunda bu doğrultuda zarar açıklayabileceğine işaret ediyordu.

KKM, döviz kurlarındaki artış riskine karşı Türk Lirası mevduat sahiplerini korumak amacıyla devreye alınmıştı. Ancak bu uygulama, Merkez Bankası için büyük maliyetler getirdi.

“İHTİYAT AKÇELERİ DURSAYDI ZARARIN BİR KISMI KARŞILANIRDI”

Ekonomist Uğur Gürses, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, KKM'nin 'çok parlak bir enstrüman' olarak topluma sunulduğunu fakat gerçekte devasa zararlara yol açtığını belirtti.

Merkez Bankası'nın ihtiyaç akçesinin geçtiğimiz yıllarda kullanıldığını hatırlatan Gürses sözlerine şöyle devam etti:

"El atılıp hortumlanan ihtiyat akçeleri duruyor olsaydı bu zararın bir kısmı karşılanırdı."

ekran-goruntusu-2024-04-15-101922.png

İlgili Haberler
Dünya deri modası Antalya’da belirlenecek
Dünya deri modası Antalya’da belirlenecek
Son Haberler
Ünlü astrologdan Evrim Akın’a evlilik yasağı Magazin
Ünlü astrologdan Evrim Akın’a evlilik yasağı
Galatasaray üçüncülük maçı oynayacak. Şifresiz TRT'de Spor
Galatasaray üçüncülük maçı oynayacak. Şifresiz TRT'de
ÖTV fiyat tablosunu değiştirdi. Sıfır araç alacaklar dikkat Otomotiv
ÖTV fiyat tablosunu değiştirdi. Sıfır araç alacaklar dikkat
Dünya deri modası Antalya’da belirlenecek Ekonomi
Dünya deri modası Antalya’da belirlenecek
Endonezya'daki toprak kaymasında ölü sayısı 18'e çıktı Dünya
Endonezya'daki toprak kaymasında ölü sayısı 18'e çıktı
Kuşadası'nda kaçak göçmen oeprasyonu Gündem
Kuşadası'nda kaçak göçmen oeprasyonu
Şenol Güneş bekliyor Spor
Şenol Güneş bekliyor