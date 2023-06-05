Kur Korumalı Mevduatta yeni gelişme. Türkiye'yi çökertecek sisteme Mehmet Şimşek ne yapacak?

Yandaş medyanın KKM'de rekorlar kırılıyor başlıklı haberlerinin ardından ortaya çıkan gerçekler ülkeyi iflasa sürükleyecek cinsten. Çünkü dolardaki 1 liralık artış Hazine'ye faiz maliyeti 180 milyar lira yazıyor. Bu para Hazine'den, vatandaşın cebinden çıkacak.

Kur Korumalı Mevduat kısa adıyla KKM’de 130 Milyar dolar var. Hazine şimde dolardaki artış nedeniyle her bir dolar için 1,38 TL fark ödeyecek. KKM’nin tamamının vadesi bugün dolacak olsaydı Hazine 180 milyar kur farkı ödeyecekti. Bu durum da Türkiye’nin 1,5 TÜPRAŞ kaybetmesi anlamına geliyor.

Seçimden sonra dolardaki bir liralık artış Hazine’ye tam 180 milyar liralık yük getirdi. İki haftalık süreçte doların 20 lirayı aşıp, 21 liranın üzerine çıkması Türkiye’nin bir buçuk TÜPRAŞ kaybetmesine neden oldu

DOLAR ARTMAYA BAŞLADI İŞLER DEĞİŞTİ

Kur Korumalı Mevduat…Kısacası KKM..Dolar kuru arka kapı satışlarıyla bir süre sabit tutuldu. Ancak dolarda iki haftalık artış Hazine’ye büyük bir yük getirdi. Dolar sabitken, bankalar sadece faizleri ödüyordu. Ancak dolar yükselince işler değişti.

KKMde kamunun tekrar kur farkı ödemeye başlayacağı sürece girdik. Bugün (bankanın %20 senelik faiz üstlendiğini varsayarsak) her bir dolar KKM için kamu 1.38 TL fark ödeyecek. 130 milyar dolarlık KKMnin tamamının vadesi bugün dolsa idi bu ~180 milyar TL kur farkı demek.

SEÇİMDEN SONRA DOLAR 1,5 LİRA ARTTI

Seçim öncesi dolar 19.80 seviyesinde tutulurken, iki haftalık süreçte dolar roket gibi fırladı, 21,25’e kadar yükseldi. İşte bu yükseliş Türkiye’nin uçuruma sürüklenmesine neden olabilir. Çünkü bir buçuk liralık artışla 200 Milyar liralık bir faizin devlet tarafından Hazine’nin karşılaması gerekiyor. Bunun adı da her 1,5 liralık artış, ülkenin bir buçuk TÜPRAŞ kaybetmesi anlamına geliyor.

Bu durum da Kur Korumalı Mevduatta ısrar edilmesi halinde “Türkiye batar” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Bunun yanında TCMB’nin 100 milyar doların altına düşen rezervleri bir başka sorun oluşturuyor. Devlet borçları karşılamak için son dönemde çok sayıda kamu borçlanmasına gitti. Nedeni ise Kur Korumalı’da faizleri ödemek.

ÇILGIN FAİZ

Hazine finans şirketlerine verdiği yetki ile yaptığı anlaşmalarla Afrika ülkelerini bile seçmediği yöntemlerle çılgın borçlanmalara gitti. Yüzde 9’lara dayanan faiz oranları hiçbir dünya devleti vermiyor. Amerika yüzde 1’le borçlanırken, çılgın faizlerin “ ülkeyi batağa sürüklüyor “ yorumlarının yapılmasına neden oluyor.

DOLARDAKİ 1 LİRALIK ARTIŞ 1,5 BOTAŞ KAYBI DEMEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na “Işıl Işıl” bakanımız Nureddin Nebati’nin yerine Mehmet Şimşek getirildi. Bakan Şimşek’i dolar bugün yeni rekoruyla karşıladı. Doların iki haftalık süreçteki artışı 1,5 liraya yakın. Ortada bir KKM var. Kara delik gibi. Türkiye doların geçmiş dönemde 18 liraya görüp, bir anda icat edilen KKM ile geri çekilmesini neden olmuştu. Ancak, Kur Korumalı Mevduat ülkenin başına karabasan gibi çöktü. Yandaş basın KKM’de rekor haberleriyle gündem oluştururken, son iki haftadaki dolarda artış, Hazine’ye büyük yük getirdi. Dolardaki 1 liralık artışın Hazine’ye getirdiği yük 180 milyar lira. Bu para Hazine’den yani vatandaşın cebinden çıkacak. Doların iki haftalık artışı 1,5 lira sınırına dayandı. Bu durum Türkiye’nin üç aylık dönemde 1,5 TÜPRAŞ kaybetmesi demek. TÜPRAŞ’ın piyasa değeri 140 milyar lira. Sonuç KKM yani Kur Korumalı Mevduat’tan vazgeçilmediği sürece Türkiye Batağa sürüklenecek. Bakalım yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu konuda neler düşünüyor. Hep birlikte göreceğiz.