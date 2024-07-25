Koç ailesinin kötü haftası: Bir haftada 2 milyar TL kaybettiler

Türkiye'nin önde gelen iş dünyası temsilcilerinden Koç Ailesi, geçen hafta mali portföylerinde bir düşüş yaşadı. Koç Holding bünyesindeki en zengin üç kişinin toplam serveti, bir haftalık süreçte 2 milyar lira değerinde azalma gösterdi. Bu gelişme, ülkenin en büyük servet yöneticileri arasında yer alan Koç Grubu'nun finansal performansındaki dalgalanmaları gözler önüne seriyor.

Forbes Dergisi'nin yayınladığı en güncel milyarderler listesine göre, Türkiye'nin en varlıklı kişileri arasında Koç ailesinin üç üyesi yer alıyor. Bu liste, milyarderlerin servetlerinin anlık değişimlerini yansıtarak, ülkenin ekonomik dinamiklerine ışık tutuyor.

BİR HAFTADA 61 MİLYON DOLARLIK ZARAR

Türkiye'nin zenginler listesinde önemli değişiklikler yaşandı. Koç ailesinin önde gelen üyelerinden İpek Kıraç, geçtiğimiz hafta servetinde 23 milyon dolarlık bir düşüşle 3,8 milyar dolarlık bir varlığa sahip oldu. Bu azalma ile birlikte Kıraç, Türkiye'nin en varlıklı kişileri arasında ikinci sırayı korumayı başardı.

Aynı zamanda Koç Holding'in tecrübeli yöneticilerinden Semahat Sevim Arsel de geçen hafta servetinde 20 milyon dolarlık bir azalmaya tanık oldu ve toplam varlığı 3,7 milyar dolara düştü.

Koç ailesinin büyük ismi Mustafa Rahmi Koç ise son haftada 18 milyon dolar zarar ederek toplam servetini 3,3 milyar dolara indirdi. Bu gelişmeyle birlikte Koç, Türkiye'nin en zengin beşinci şahsı olarak konumunu korudu. Türkiye'nin zenginler sıralamasında bu hafta yaşanan bu dalgalanmalar, yatırım ve piyasa dinamiklerinin ne denli hızlı değişebileceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.