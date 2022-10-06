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Muhbir vatandaşa 11 milyon TL gitti

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ‘muhbirliğin adeta meslek gibi icra edilmesine’ olanak sağladığı ortaya çıktı. Başkanlığın, ‘ihbar ikramiyesi’ kapsamında geçen yıl toplam 11 milyon 618 bin TL ödeme yaptığı belirlendi.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 11:24
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Sayıştay raporunda ortaya çıktı. Muhbirlik meslek oldu 11 milyonluk ödeme yapıldı

Muhbir vatandaşa 11 milyon TL gitti
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Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mali hesaplarında yapılan denetimler bir skandalı açığa çıkardı. Başkanlığın, “muhbirliği gelire dönüştüren” bazı kişilere adeta yol verdiği tespit edildi. Geçen yıl muhbirlere milyonlarca lira ödendi. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mali hesapları Sayıştay denetçilerince mercek altına alındı.

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Denetçiler vergi ihbar müessesinin etkin işletilemediğini fark etti. Muhbirlere ödenen ikramiye uygulamasından beklenilen yararın elde edilemediği ve bu alanda etkinliğin sağlanması amacıyla yeterli düzeyde kontrol mekanizması geliştirilmediği belirtildi.

GELİR UNSURU OLDU

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca muhbirlere ödenen ikramiye tutarının her geçen yıl arttığını gözlemleyen denetçiler, çarpıcı bulgulara ulaştı. 2021’de ödenen 11 milyon 618 bin 287 TL’lik ihbar ikramiyesine karşın vergi tahsilatının istenilen düzeyde artmadığı kaydedildi. Başkanlığın, farklı iller ve vergi dairelerine bağlı mükellefleri ihbar eden bazı kişilere birçok defa ihbar ikramiyesi ödediği bildirildi. Sayıştay denetçisi, “Bu tablo göstermektedir ki muhbirlik, bazı kimseler tarafından adeta meslek gibi icra edilmektedir” ifadesi ile skandalın ulaştığı noktaya dikkat çekti.

ASILSIZ İHBAR ARTTI

Sayıştay raporunda, muhbirlik ikramiyelerinin asılsız ihbar sayısının artmasına da yol açtığı ifade edilerek, “Bu bir teşvik mekanizması olmaktan uzak olup, bazı şahıslar için yeni bir gelir unsuru haline gelmiştir” denildi.

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Bumin Kağan
6.10.2022 12:09
Son 20 yıldır akp lilerden başka kanunsuz iş ve işlem yapan mı var muhbire ne gerek boş gezen akp lilere muhbirlik ödeneği tahsisi etmişler  
 
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