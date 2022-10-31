İngiliz istihbaratına boyalı saldırı

Oda Tv'nin haberine göre; Dünyamızın hızla felakete doğru ilerlerken, buna dur demek için her türlü yola başvuran iklim aktivistlerinin eylemleri de giderek daha radikal bir hâl almaya başladı. Van Gogh dahil olmak üzere birçok sanatçının tablosuna saldırarak gündeme gelen Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) iklim aktivistleri, bu defa İngiliz hükümetini hedef aldı.

Just Stop Oil activistleri, İngiltere Merkez Bankası, İç istihbarat MI5 ve Göç İdaresi Başkanlığı binalarına turuncu boya sıktı.

