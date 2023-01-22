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İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'de seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 12:54
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Kocaeli'de trafik kazası: 4 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu İstanbul istikameti Kandıra Sapağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Fahrettin E. idaresindeki 41 PD 175 plakalı otomobil ile Hakan K. hakimiyetindeki 26 FP 504 plakalı Proton marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savrulurken, 41 PD 175 plakalı otomobilde bulunan B.K, F.E, A.E ve T.K yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayı anlatan sürücü Fahrettin E., "Diğer otomobil çok hızlı geliyordu. Sanırım sürücünün yüzüne güneş vurmuş. Kızım, torunum, dayımın kızı yaralandı" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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