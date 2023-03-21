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Özge Ulusoy annesiyle olan diyaloğunu paylaştı

Sunucu ve eski model Özge Ulusoy, sosyal medya hesabı üzerinden annesiyle gerçekleştirdiği esprili bir diyaloğu takipçilerinin beğenisine sundu.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 23:25
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Annesiyle olan diyaloğunu paylaşan Özgel Ulusoy takipçilerini gülümsetti

Özge Ulusoy annesiyle olan diyaloğunu paylaştı
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Son zamanlarda babasını kaybetmesine neden olan trafik kazasına dair dava süreciyle ilgilenen Özge Ulusoy, bir yandan da gündelik hayata dair paylaşımlarıyla takipçileriyle olan etkileşimini sürdürüyor.

Gündelik koşturmalarını da yaptığı paylaşımlarla takipçilerine aktaran Ulusoy, bu defa annesiyle olan esprili bir diyaloğunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Spor ayakkabısında bulunan 'leke' deseninin annesi tarafından gerçek sanılması üzerine gerçekleşen diyaloğa dair Özge Ulusoy şu konuşmaları paylaştı:

"Sabah annem kirleri temizlerken yakaladım. Nasıl kirlettin bu kadar diyordu. Sonra o kendinden öyle dedim. Şaşırmışsınız, delisiniz dedi haklı sanırım"

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