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Erkekler şaştı kaldı.Kızların kavgasında şok cihazı çekildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde liseli kızlar saç saça birbirine girdi. Olay sırasında bir kız şok cihazını çekti, kavgayı ayırmaya çalışan erkekler şok oldu

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 16:19
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Kocaeli'nde kızların kavgasında şok cihazı çekildi. Erkekler şaştı kaldı

Erkekler şaştı kaldı.Kızların kavgasında şok cihazı çekildi
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Birbirleriyle kavga eden kızlar işi iyice abarttı.Saç başa birbirleriyle kavgaya tutuşan kızlardan biri şok cihazıyla kavgayı ayırmaya çalışanları bile şaşırttı. 

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde liseli kızlar saç saça birbirine girdi. Kavgada bir kız şok cihazı kullanınca, vatandaşlar bile şaşkına döndü.
Olay, dün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin arkasında bulunana otoparkta meydana geldi.

İddiaya göre iki liseli kız grubu henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir birine girdi. Yumruk yumruğa kavga eden kızlardan birisi yanında getirdiği şok cihazını, kavga ettiği kızın üzerinde kullandı.

Çıkan sesler, kavgayı ayırmak isteyen vatandaşları şaşkına çevirdi. Devreye hemen belediyenin güvenlik görevlileri girerken, birbirlerine ağza alınmayacak küfürler eden grubu güçlükle ayırdı.Şok cihazına güvenlik görevlileri el koydu. Kızlar ise bölgeden ayrıldı.

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gençler evlenecek kız bulacak ama anne, eş olacak kız bulmakta biraz zorlanacak gibi görünüyor. köy kent hepsi aynı, ithal durumu nasıl olur onu bilemiyorum:)
19.01.2023 16:43
eskiden erkeklerden görülen şeylerin (küfür, kavga, içki, sigara) kat kat fazlasını şimdi kızlar yapıyor. Kadın annedir, gelecek nesilleri yetiştirir o bozulursa toplum biter.  
 
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