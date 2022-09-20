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Yağmur kanseri yendi. Annesi otomobil hediye etti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Dilek Onay, 5 yıldır mücadele ettiği tiroid kanserini yenen 20 yaşındaki kızı Yağmur Canalp için kutlama düzenleyip, ona otomobil hediye ettiği görüldü.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 09:18
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Yağmur kanseri yendi. Annesi otomobil hediye etti

Yağmur kanseri yendi. Annesi otomobil hediye etti
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DHA’nın haberine göre; Gölcük'te yaşayan Kocaeli Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği öğrencisi Yağmur Canalp, 2017 yılında tiroid kanserine yakalandığı bildirildi. Yaklaşık 5 yıllık bir tedavi sürecinin ardından Canalp, yaptırdığı son doktor kontrolünde sonuçlarının olumlu çıkmasıyla tiroid kanserini yendiği ifade edildi.

'HALA ŞOKTAYIM'

Kızının iyileşmesi haberini büyük bir sevinçle karşıladığını anlatan anne Dilek Onay, "Benim için çok zor bir süreçti. Hala kendime gelemedim, hala şoktayım. İlk duyduğumuz zaman kendimizi kaybetmiştik. Kızım çok güçlüydü, derslerine çalışmaya devam etti. Bunun yanında hastalıkla da savaştı. Hazır yiyeceklerden bir süre çok uzak kaldı. Doktorlarımız çok iyiydi. Çok şükür bu hastalığı el birliğiyle yendik" dedi.

"ÇOK ŞÜKÜR BUGÜN BİTTİ"

Gelen haberi büyük sevinçle karşılayan annesi Dilek Onay, kızının kanseri yenmesi nedeniyle ailesi ve yakın arkadaşlarının da bulunduğu bir kutlama düzenledi. Onay, kızına otomobil hediye ettiği görüldü.

Düzenlenen kutlama sırasında büyük sevinç ve duygusal anlar yaşandı. Hastalık sürecinde zorlu bir mücadele yaşadığını ifade eden Yağmur Canalp, “Bu süreç bazen zordu, bazen kolaydı ama anladığım kadarıyla her şey insanda bitiyor. Bana destek olan aileme ve doktorlarıma çok teşekkür ediyorum onlar her zaman yanımdaydılar. Bazen hiç bitmeyeceğini düşündüm ama çok şükür bugün bitti. Tüm hastalara şifa diliyorum” dedi.

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