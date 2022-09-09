Kansere karşı muhteşem 3'lü. Riski azaltıyor

CNN Türk’ün haberine göre; Dr. Yüksel Büküşoğlu, yeterli vitamin D, ve Omega -3 seviyeleri yanı sıra her gün düzenli fiziksel egzersiz yapmanın kanser riskini ciddi oranda düşürdüğünü ifade etti.

“İLTİHABI AZALTTIĞI GÖSTERİLMİŞTİR”

Dr. Yüksel Büküşoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Bilimsel çalışmalar, vücutta yeterli vitamin D seviyelerinin kanser hücrelerinin büyümesini engellediğini göstermiştir. Benzer şekilde, vücutta yeterli Omega-3 seviyelerinin normal hücrelerin kanser hücrelerine dönüştürülmesi dönüşümü engelleyebildiği ve her gün yapılan düzenli egzersizin de vücutta bağışıklık sistemi fonksiyonlarını iyileştirdiğini ve iltihabı azalttığı gösterilmiştir.”

“KANSER RİSKİNİ %61 AZALTABİLDİĞİNİ GÖSTERİYOR”

“Son yapılan çok merkezli bir bilimsel çalışmada D vitamini, Omega -3 ve düzenli fiziksel egzersiz üçlüsünün kanser riskini %61 azaltabildiğini gösteriyor”

Dr. Yüksel Büküşoğlu “Somon, sardalya, ton balığı gibi yağlı deniz balıkları yani sira yumurta, sut urunleri, yogurt, keten tohumu ve ceviz gibi gidalarin tuketilmesi ve günde 6.000 adim atilmasi uygun olabilir” dedi.