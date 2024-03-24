Kocaelispor zihinsel antrenör transfer etti

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Kocaelispor zihinsel antrenör transfer etti
Kocaelispor Kulübü, takımın motivasyon ve zihinsel performansını artırmak için deneyimli antrenör Turgay Biçer ile anlaşma sağladı.

Biçer, teknik direktör Mustafa Gürsel'in yanı sıra, futbolcuların psikolojik dayanıklılığını güçlendirmek amacıyla görev alacak.

Kocaelispor'un son dönemdeki performans sorunlarına çözüm bulmak isteyen yeni başkan Recep Durul'un da desteğiyle, Biçer'in takıma katılımı gerçekleşti. Turgay Biçer, daha önce 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük yaşayan A Milli Futbol Takımı ve diğer birçok başarılı spor ekibinde zihinsel performans koçluğu yapmış bir isim.

Turgay Biçer Hakkında:

Biçer, kariyeri boyunca A Milli Futbol Takımı, Yelken Milli Takımı ve 2004 Atina Olimpiyatları'nda madalya kazanan sporcular gibi önemli başarılar elde etmiş takımlarda görev aldı. Ayrıca, Antalyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Denizlispor, Sivasspor gibi futbol kulüplerinin yanı sıra Efes Pilsen, Ülker gibi basketbol takımları ve Vakıfbank Voleybol, Kadın Voleybol Milli Takımı, Yüzme Milli Takımı gibi farklı spor dallarında da mentorluk yaptı.

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