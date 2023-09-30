Kokain kullandığını canlı yayında itiraf eden, küfürler savuran Sıla Doğu'nun, kardeşi Dilan Polat ile umreye gittiği görüntüler ortaya çıktı

Sosyal medyada yaptığı canlı yayında kokain kullandığını itiraf eden, bir sürü küfürler savuran Sıla Doğu'nun, kardeşi Dilan Polat ile umreye gittiği görüntüler ortaya çıktı.