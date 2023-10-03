Dilan Polat kokain kullandığını itiraf eden kardeşinin namaz kıldığı görüntüleri paylaştı. Her türlü naneyi ye sonra namaz pozu ver

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat lüks hayatıyla dikkatleri üzerine çekerken, kız kardeşi Sıla Doğu, uyuşturucu sebebiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Polat, serbest bırakılan kardeşi Sıla Doğu’nun namaz kıldığı görüntüleri paylaştı. Çekin elinizi İslamiyet'ten...

Dilan Polat kokain kullandığını itiraf eden kardeşinin namaz kıldığı görüntüleri paylaştı. Her türlü naneyi ye sonra namaz pozu ver

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Sosyal medyada fenomen olan ve sık sık adından söz ettiren Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu canlı yayında kokain kullandığını itiraf etmişti.

Söz konusu videoda küfür ve hakaretler savuran Doğu'nun videosunun gündem olmasıyla hemen videonun yayınlandığı gece gözaltına alınmıştı.

Doğu’nun operasyon düzenlenen evinden birçok uyuşturucu madde bulunduğu iddialarından sonra Doğu, Beykoz adliyesi 3.Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

DİLAN POLAT KARDEŞİNİN NAMAZ KILDIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Polat, serbest bırakılmasının ardından kardeşinin namaz kıldığı görüntüleri paylaştı.

“Sanki ilk kez namaz kılıyor gibi algılayacaklar. Algılasınlar. Her cuma dahil olmak üzere şükür namazı kılar paylaşır paylaşmaz. Kendi ile Allah arasında. Herkesin amel defteri sual Allah’tan kuldan değil.”

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NE OLMUŞTU?

Dilan Polat ve Engin Polat'ın kara para aklamaları iddiasıyla ilgili sular durulmamıştı.

Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, canlı yayında kokain kullandığını itiraf edersen küfür ve hakaretler savurmuştu.

Uçak iddialarıyla gündeme gelen Dilan-Engin Polat çiftinin kara para akladığı iddia edilmişti.

Dilan Polat paralarının kaynağını merak edenler için Armağan Çağlayan'ın programında açıklamalar yapmıştı.

"130 tane şubem var, önlerinde kuyruk oluyor. Bir ayda bir milyon adet kozmetik ürün satan insan çok iyi paralar kazanmıyor mudur?"

Genel seçim öncesi sosyal medyada siyasetçiler ve iş insanları hakkında çeşitli iddialar ortaya atan ve çektiği videoları ile gündem olan, İspanya'da yakalanıp 3 gün önce de serbest kalan Muhammed Yakut bu kez de sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında konuşmuştu.

Polat çifti ve geçmişleri ile ilgili iddialarda bulunan Yakut, Polat çiftinin mail order yolu ile kara para akladığını öne sürmüştü.

Dilan-Engin Polat çiftinin mafyayla başının derde girdiği iddia edilmiş, sahibi oldukları güzellik merkezini arayarak tehditle 500 bin TL isteyen kişiyi savcılığa şikayet ettikleri iddiaları gündemde yerini almıştı.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN DİLAN POLAT YORUMU

Ekonomist Özgür Demirtaş, Dilan Polat'ın aşırı lüks hayatını eleştirmiş ve maliyenin incetmesi gerektiğini söyledi.

Demirtaş şu ifadeleri kullanmıştı:

“Maliye’nin incelemesi gereken güzel bir durum olmuş. Günde 750 bin harcayan biri bunun 5 katını kazansa, yılda 1.3 milyar lira kazanç yapar. Yılda 500 milyon liradan az vergi ödüyorsa bir incelemek lazım. "

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