Kokularıyla ruhu dinlendiren bitkiler

ÇİÇEK KOKUSU

Çiçek kokuları, sosyal olmanızı sağlıyor. Araştırmalara göre, çiçekler kutlama ve mutluluk ile ilişkilendiriliyor. Bu yüzden, beyniniz çiçek kokladığınızda, daha dışa dönük ve aktif olmanız için sizi motive ediyor.

BİBERİYE

Biberiye, zekayı artırıyor. Biberiye kokladığınızda, kan akışınız hızlanıyor ve zihniniz canlanıyor. Odaklanmanız ve hatırlamanız kolaylaşıyor. Bir işe girişmeden önce biberiye koklamak iyi bir fikir olabilir.

ELMA VE SALATALIK

Elma ve salatalık gibi ferah kokular, sinirlerinize iyi geliyor. Dağınık olan dikkatinizi toplamanıza ve sakinleşmenize yardımcı oluyor. Stresli hissettiğiniz zamanlarda, elma ve salatalık gibi rahatlatıcı kokulara başvurabilirsiniz.

TARÇIN

Tarçın kokusu, enerjinizi yükseltiyor. Uzmanlara göre, tarçın koklamak, beyninize kendinizi güçlü ve canlı hissettiren sinyaller gönderiyor. Bu hoş koku ile moralinizi düzeltebilirsiniz.

Terapi yapan bitkiler hakkında ise, bazı bitkilerin kokularının hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımızı iyileştirdiğini söyleyebiliriz. Bu bitkilerden bazıları şunlardır:



- Lavanta:

Lavanta kokusu, stresi azaltıyor, yaraları iyileştiriyor, uykusuzluğa iyi geliyor ve adet ağrılarını hafifletiyor.

- Papatya:

Papatya kokusu, cilt sağlığını koruyor, iltihaplanmayı önleyiyor, kas ağrılarını dindiriyor ve sakinleştiriyor.

- Okaliptüs:

Okaliptüs kokusu, solunum yollarını açıyor, sinüs tıkanıklığını gideriyor, küçük yaraları iyileştiriyor ve böcek kovucu olarak kullanılabiliyor.

- Nane:

Nane kokusu, baş ağrısını hafifletiyor, sindirimi kolaylaştırıyor, iştahı artırıyor ve ferahlatıyor.

- Biberiye:

Biberiye kokusu, zihni açıyor, hafızayı güçlendiriyor, kan dolaşımını hızlandırıyor ve konsantrasyonu artırıyor.





- Elma ve salatalık: Elma ve salatalık kokusu, sinirleri yatıştırıyor, dikkati topluyor, sakinleştiriyor ve rahatlatıyor.





- Tarçın:

Tarçın kokusu, enerji veriyor, moral yükseltiyor, kan şekerini düzenliyor ve iltihaplanmayı azaltıyor.