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Kolesterolü bu öğünlerle düşürebilirsiniz

Kardiyolog Dr. Öğr. Üyesi Okan Er, yüksek kolesterolü düşürmenin püf noktalarından bahsetti. Dr. Öğr. Üyesi Okan Er, “Taze sebze ve meyve ağırlıklı, özellikle zeytin, zeytinyağı tüketimi ön planda olan katı yağlardan uzak bir diyet öneriyoruz” dedi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 11:03
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Kolesterolü bu öğünlerle düşürebilirsiniz

Kolesterolü bu öğünlerle düşürebilirsiniz
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İHA'nın haberine göre; Kolesterolün vücudumuzda oluşturduğu değişiklikleri gözlemlememiz birçok hastalığı önlemede önemli rol oynamaktadır. Yüksek kolesterol erken teşhis edilip tedavi edilmediği takdirde kalp hastalıkları ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olduğu vurgulandı.

Beslenme ve hastalığın genetikliğinden bahseden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Okan Er, şunları dile getirdi:

“Kolesterolü düşürmek için öncelikle hastalarımıza (haftanın en az 5 günü, en az 30 dakika hızlı tempo yürüyüş egzersizi) öneriyoruz. Akdeniz tipi beslenmeyle, taze sebze ve meyve ağırlıklı, özellikle zeytin, zeytinyağı tüketimi ön planda olan katı yağlardan uzak bir diyet öneriyoruz. Bazı hastalarımız yağlı yemediklerini ve kilosunun olmamasına rağmen kolesterolünün yüksek çıktığını söyleyerek bize geliyor. Genetik olarak bu tarz ailevi etkiler görebiliyoruz. Düzenli kan tahlilleri verilerek en az 20 yaşına gelmiş insanları kan kolesterol düzenlerine baktırmalarını tavsiye ediyoruz”

Dr. Er, kolesterol hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kolesterolün damarlarda tıkanmaya yol açabileceğini ifade eden Dr. Er şu açıklamayı yaptı:

“Kolesterol, kanımızda bulunan ve başta karaciğer olmak üzere tüm hücreler tarafından üretilen bir yağ türüdür. Bunun dışında trigliserid isminde ikinci bir yağ daha var. Lipit ve kan yağlarında bozukluklar önemli bir hastalık grubunu oluşturuyor. Ne yazık ki toplumumuza bu konuda kafa karıştıracak bilgiler verilmekte. Kolesterol gerçekten de hücrelerin yapı taşıdır. Ancak kanımızda yağlı yiyeceklerle ihtiyacın üzerinde vücuda alınması, vücudun artmış üretimi ve dolaşımındaki bu fazla yağların damar duvarlarında birikmesi sonucu özellikle belli gruptaki hastalarımızda kolesterolün yükselmesi damar yapısının bozulan yerlerinde çökelerek birikmeye ve bu damarlarda tıkanmaya yol açıyor. Bunun için kolesterol konusuna kardiyologlar olarak çok önem veriyoruz”

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