Kolesterolü dengede tutuyor. Şişliği alıyor. Bu yaş aralığında olan bol bol içsin

Ceviz suyu, gaz, şişkinlik, kolesterol ve kalp hastalıklarına karşı doğal bir koruyucudur. Ancak nasıl hazırlandığına ve nasıl tüketildiğine dikkat etmek gerekir. Ceviz suyunun sağlığa pek çok yararı vardır.

Ceviz, vitaminler, omega-3 ve yağ asitleri bakımından zengin bir besindir. Cevizin faydalarını bilmeyen yoktur.

CEVİZİN FAYDALARI

Metabolizmayı hızlandırır ve tok tutar. Böylece kilo vermeye yardımcı olur. Ceviz suyu içmek enerji verir ve yorgunluğu giderir.

Prostat rahatsızlığı olan 40 yaş üstü erkekler için faydalıdır.

Hamile kadınlar ceviz suyu içerek kilo kontrolü sağlayabilirler.

Karaciğer dostudur. Karaciğer hastalıklarına karşı korur ve iyileştirir. Tiroid ve kolesterol sorunu olanlar da ceviz suyu içebilirler.

Bağırsak sağlığı için iyidir. Ödem atıcıdır. Düzenli olarak içildiğinde ödem problemi çözülür.

Ceviz suyu kötü kolesterolü azaltır ve kolesterol dengesini sağlar.

Omega-3 içeriği ile sinir sistemini güçlendirir.

Damar tıkanıklığına engel olur ve kalp hastalıklarından korunmaya yardımcı olur.

Protein kaynağıdır. Tokluk hissini arttırır.

Yağ yakımını destekler. Zayıflamayı kolaylaştırır.

Sindirim sistemini düzenler. Kabızlığı önler ve tedavi eder.

Kan şekerini dengeleyici etkisi vardır.

Karaciğerin sağlıklı çalışmasına ve hormonların düzenli salgılanmasına katkıda bulunur.

Melanin hormonunu salgılatır. Uyku kalitesini arttırır.

Beyin fonksiyonlarını geliştirir. Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara karşı koruyucudur.

Antioksidan özelliği ile vücuttaki toksinleri temizler.

CEVİZİN FAYDALARI

Ceviz yaprağından elde edilen ceviz suyu saç rengini koyulaştırabilir. Ceviz suyu saç ve cilt bakımında da kullanılabilir. Hem içerek hem de uygulayarak saçınıza ve cildinize canlılık verebilirsiniz.

CEVİZ SUYU NASIL YAPILIR?

10 adet cevizi iyice yıkayın ve 6 bardak ılık suya atın. 7-8 saat boyunca demlenmesini bekleyin. Bu karışımdan günde iki kez birer bardak için. Sabah aç karnına ve akşam yatmadan önce içmeyi unutmayın.

Not: Bu karışım doğal olsa da herkesin vücudu farklı tepki verebilir. Bu yüzden denemeden önce doktorunuza başvurmanız tavsiye edilir.