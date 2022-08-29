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Kolombiya'da iki gazeteci silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Kolombiya'da iki gazeteci, arabayla seyahat ettikleri sırada motosikletli kişiler tarafından uğradıkları silahlı saldırıda öldü.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 02:09
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Kolombiya'da iki gazeteci silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Kolombiya'da iki gazeteci silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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İnternet sitesi yöneticileri Leiner Montero ve Dilia Contreras, ülkenin kuzeyindeki Magdalena yönetim bölgesine bağlı Santa Rosa de Lima kasabasındaki bir şenlikten Fundacion şehrine döndükleri sırada araçlarında silahlı saldırıya uğradı.

Bir motosikletteki iki kişinin aracın önünü keserek düzenlediği silahlı saldırıda önde bulunan Montero ve Contreras'ın olay yerinde hayatını kaybettiği, arka koltukta oturan Joaquin Gutierrez'in de kolundan yaralandığı aktarıldı.

KAVGAYA KARIŞTIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Magdalena Polis Şefi Andres Serna, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre şenliğin yapıldığı yerde Montero'nun da karıştığı bir kavganın çıktığını belirterek, "Bu olaydan sonra Montero, Dilia Contreras ve başka bir kişiyle birlikte olay yerinden ayrılıyor ve yolda öldürülüyorlar." dedi.

Polis Şefi, Montero ve Contreras'ın sevilen iki gazeteci olduğunu aktararak, olayın en kısa sürede aydınlatılması için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Kolombiya Basın Özgürlüğü Vakfı'nın (FLIP), Twitter hesabından yapılan açıklamada, gazetecilerin öldürülmesinden üzüntü duyulduğu ifade edilerek, Montero ve Contreras'ın Santa Rosa de Lima kasabasındaki şenlikleri takip etmek için orada bulundukları belirtildi.

Açıklamada polis ve savcılığın, Montero ile Contreras'ın yürüttükleri gazetecilik faaliyetlerini göz önüne alarak soruşturma yürütmesi çağrısında bulunuldu. (AA)

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