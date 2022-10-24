Vergi reformu halkı sokağa döktü. Hakkını isteyen halk böyle olur

Kolombiya’nın Başkenti Bogota'da tarihi Bolivar Meydanı olmak üzere çok sayıda kentte meydanlara inen binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetini protesto etti.

AA’dan alınan bilgilere göre; ellerinde pankartlarla toplanan sendika ve çeşitli sektörlerden meslek temsilcileri, hükümetin çıkarmayı düşündüğü vergi reformunu kabul etmeyeceklerini açıkladı. Sendikalar, vergi reformunda geri adım atılmazsa 29 Ekim'de kitlesel ve barışçıl seferberlik ilan edeceklerini ifade ettiler.

Gösteriler olaysız şekilde tamamlanırken, güvenlik güçlerinin kilit noktalarda önlem aldığı aktarıldı.

2021’DE YAPILAN PROTESTOLARDA 58 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

28 Nisan 2021'de sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimler "ulusal grev" çağrısıyla başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerde, başta sakin ve barışçıl hareket etmiş ancak sonrasında şiddet olayları yaşanmıştı. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, 2 Mayıs'taki basın toplantısında, halktan daha fazla vergi toplanması amacıyla hazırlanan vergi reformu yasa tasarısını geri çekme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kolombiya Ombudsman Ofisinin gösterilerle ilgili 8 Haziran'da yayımladığı rapora göre, eylemlerde 2'si polis 58 kişi hayatını kaybetmiş, 2 binden fazla kişi yaralanmıştı. Merkezi Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan insan hakları örgütü Temblores ise 8 Haziran'daki açıklamasında ise protestolarda polisin 45 kişinin ölümüne doğrudan dahil olduğunu bildirmişti.

Protestocular, şu anda polislerin Savunma Bakanlığına değil, İçişleri Bakanlığına bağlı olmasını istiyor.

YENİÇAĞ MANŞETE BÖYLE TAŞIDI

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