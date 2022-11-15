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Ay sonuna kadar devam edecek. Binlerce kişi tahliye edildi. 5 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya'da hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller ve toprak kaymalarında 5 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 03:08
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Kolombiyada seller ve toprak kayması beş kişinin canını aldı. Binlerce kişi tahliye edildi

Ay sonuna kadar devam edecek. Binlerce kişi tahliye edildi. 5 kişi hayatını kaybetti
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Başkent Bogota, Magdalena, Atlantico, Surce, Cesar, La Guajira, Antioquia ve Cordoba yönetim bölgelerinde çok sayıda toprak kayması ve sel meydana geldi. Şimdiye kadar 5 kişinin öldüğü, binlerce kişinin tahliye edildiği ülkede, heyelan ve toprak kaymaları nedeniyle şehirler arası ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez, Twitter hesabından, yağışların ay sonuna kadar devam edeceğinin tahmin edildiğini belirtti, vatandaşlardan taşkın ve toprak kayması riskine karşı dikkatli olmalarını istedi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise dağların arasında mahsur kalan araç sahiplerinin yetkililerden yardım talebinde bulunduğu görüldü.

YAĞIŞLAR ÜLKE GENELİNDE DEVAM EDECEK

Meteoroloji ve Çevre Çalışmaları Enstitüsü (Ideam), yağışların ülke genelinde devam edeceğini ancak bazı bölgelerde daha şiddetli olacağını vurgulayarak, sel ve heyelan uyarısında bulundu. Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (Ungrd), ülkede "yağmur mevsimi"nin başlamasından bu yana 205 kişinin hayatını kaybettiğini, 53 kişinin kaybolduğunu, 281 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Ülke geneli şiddetli yağışlardan 500 bine yakın kişinin etkilendiğini kaydeden Ungrd, 32 kentte, 776 kasabada 2 bin 707 olayın yaşandığını bildirdi. Ungrd, sellerden 5 bin 858 konutun yıkıldığını, 77 bin 816 konut ile 2 bin 236 yol, 247 köprü, 321 su kemeri ve 84 kanalizasyonun hasar gördüğünü belirtti.

"Yağmur mevsimi" süresince 799 sel yaşandığını ifade eden Ungrd, bu durumdan 23 bin 518 hektarlık alanın zarar gördüğünü kaydetti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, açıklamasında, hükümet olarak felaketin sonuçlarıyla başa çıkmak için 412 milyon dolar bütçe ayırdıklarını duyurdu.

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