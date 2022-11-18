Satışı yasaklanmıştı. Apple yasağı o ülkeden kaldırılıyor

Kolombiyalı bir yargıç, Ericsson’un patentlerini ihlal ettiği yönündeki iddialarının ardından Apple’ın ülkede 5G ile çalışan herhangi bir cihazı satmasını engelleyen tedbir kararını bozduğunu açıkladı. Yani teknoloji devi Apple, artık 5G cihazlarını yeniden Kolombiya akıllı telefon pazarına çıkaracağını belirtti.

Fakat tüm bunlara rağmen Kolombiya’da 5G ağının olmaması gibi bir sorunun olduğunun altı çizilirken Kolombiya’da bulunan bir kişinin 5G teknolojisine sahip Apple ürününü tam olarak kullanamayacağı bilinmekte.

Analistlerin açıklamasına göre Apple satışının yasağının kalkmasından sonra 5G bağlantısına sahip Apple ürünlerinin yasaklanması söz konusu olabilir.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Ericsson ve Apple davası, 2023 yılında da görülmeye devam edecek. Apple ürünlerinin ülkede tekrardan yasaklanması durumunda ise şirket yeniden ürünlerini satıştan kaldıracak ve lisans ürünlerini ödemek zorunda kalacak.

Öte yandan Apple, 5G bağlantılı ürünlerinin ülkede yasaklanmasından sonra patent ile ilgili iddialarla ilgili “önemli farklılıklar” olduğunu savunmuştu. Fakat o zamana kadar iki şirket arasında karşılıklı anlaşmaya gidilmesi de muhtemel görünüyor.