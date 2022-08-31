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  • 86 yaşındaki Aydemir Akbaş hastaneye gitmek için bir buçuk saat taksi bekledi

86 yaşındaki Aydemir Akbaş hastaneye gitmek için bir buçuk saat taksi bekledi

İstanbul'da taksi ve taksici sorunu her geçen gün büyüyor. Vatandaşlar boş taksi bulmakta zorlanırken ünlü bir isim Aydemir Akbaş da İstanbul’daki taksi sorunu nedeniyle mağdur oldu. 86 yaşındaki usta oyuncu, hastaneye gitmek için bir buçuk saat taksi bekledi.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 15:58
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 16:11
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Kolpaçino filminin Sabri abisi Aydemir Akbaş hastaneye gitmek için bir buçuk saat taksi bekledi

86 yaşındaki Aydemir Akbaş hastaneye gitmek için bir buçuk saat taksi bekledi
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Usta oyuncu Aydemir Akbaş, İstanbul'da hastaneye gitmek için bir buçuk saat taksi bekledi. 86 yaşındaki usta oyuncu, yaşadığı sıkıntıyı sosyal medyada dile getirerek, taksi sorununun bir önce çözüme kavuşturulmasını istedi. 

İşte Aydemir Akbaş’ın o paylaşımı…

“Kanseri 10 yıl önce yendim. Ama KOAH 11 yıldır devam ediyor. Pazartesi günü doktorumla randevum vardı. 9’da evden çıktım. Bir buçuk saat oldu hala taksi bekliyordum. Bi ara eve dönüp hastaneye gitmemeyi düşündüm. Tam dönerken karşımda bir taksi gördüm. Gelen müşterisini reddetmişti. Sonra bana döndü baba gel dedi. Meğer daha önce arabasına yine binmişim. Telefonunu verdi sıkışırsan beni ara dedi. 

Şimdi gelelim sadede. Kucağında bebeklerle taksi bekleyen kadınları gördüğüm zaman deliriyorum. Bu taksi eksikliği İstanbul halkı için bir eziyet. Lütfen ama lütfen bu işi bir an evvel halledin. Bana göre beş bin değil on bin taksi lazım. Buna devamlı bindiğim taksi şoförleri de katılıyor.”
 

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Sezgin Üstün
31.08.2022 16:57
Bu da haber mi?Dün 93 yaşındaki annem için dahiliye den randevu talep ettim 15 gün sonrasına gün verdi.Basit bir dahiliye muayenesi için.Geldiğimiz nokta budur.  
 
Rizeli Turgut
31.08.2022 16:14
Ekrem. İmamoğlu ne kadar haklı çıktı  
 
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