86 yaşındaki Aydemir Akbaş hastaneye gitmek için bir buçuk saat taksi bekledi

Usta oyuncu Aydemir Akbaş, İstanbul'da hastaneye gitmek için bir buçuk saat taksi bekledi. 86 yaşındaki usta oyuncu, yaşadığı sıkıntıyı sosyal medyada dile getirerek, taksi sorununun bir önce çözüme kavuşturulmasını istedi.

İşte Aydemir Akbaş’ın o paylaşımı…

“Kanseri 10 yıl önce yendim. Ama KOAH 11 yıldır devam ediyor. Pazartesi günü doktorumla randevum vardı. 9’da evden çıktım. Bir buçuk saat oldu hala taksi bekliyordum. Bi ara eve dönüp hastaneye gitmemeyi düşündüm. Tam dönerken karşımda bir taksi gördüm. Gelen müşterisini reddetmişti. Sonra bana döndü baba gel dedi. Meğer daha önce arabasına yine binmişim. Telefonunu verdi sıkışırsan beni ara dedi.

Şimdi gelelim sadede. Kucağında bebeklerle taksi bekleyen kadınları gördüğüm zaman deliriyorum. Bu taksi eksikliği İstanbul halkı için bir eziyet. Lütfen ama lütfen bu işi bir an evvel halledin. Bana göre beş bin değil on bin taksi lazım. Buna devamlı bindiğim taksi şoförleri de katılıyor.”

