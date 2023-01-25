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Aydemir Akbaş'tan kötü haber geldi.

86 yaşındaki usta oyuncu Aydemir Akbaş, 'İlk benden duyun istedim' diyerek kansere yakalandığı açıkladı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 12:31
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Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş sosyal medya hesabından kanser olduğunu duyurdu

Aydemir Akbaş'tan kötü haber geldi.
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Usta oyuncu Aydemir Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kansere yakalandığını açıkladı. "15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti" diyen Akbaş, "10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Umarım tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim" diye konuştu.

Usta sanatçı hastanede çektiği fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü

''İLK BENDEN DUYUN İSTEDİM''

''Herkse merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım.Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şuan Kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler''

 

 

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Başbuğ ATATÜRK
25.01.2023 12:39
Kutalmış TÜRKEŞ MHP başına geçmelidir partiyi yeniden Mustafa Kemal ATATÜRK 'ün çizgisine çekmelidir diye düşünmekteyim .  
 
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