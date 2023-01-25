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  • Aydemir Akbaş'ın son durumunu Faik Gürses açıkladı. Ünlü gazeteci Faik Gürses'le fotoğrafı ortaya çıktı

Aydemir Akbaş'ın son durumunu Faik Gürses açıkladı. Ünlü gazeteci Faik Gürses'le fotoğrafı ortaya çıktı

Ünlü spor yazarı Faik Gürses'in Aydemir Akbaş'la fotoğrafı ortaya çıktı. 86 yaşındaki Aydemir Akbaş'ın son durumunu Faik Gürses "Bomba gibi" diyerek açıkladı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 20:15
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Faik Gürses'ten Aydemir Akbaş açıklaması

Aydemir Akbaş'ın son durumunu Faik Gürses açıkladı. Ünlü gazeteci Faik Gürses'le fotoğrafı ortaya çıktı
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Başarılı performansıyla bir döneme damgasını vuran büyük oyuncu Aydemir Akbaş’ın, kansere yakalandığını duyurması sosyal medyada adeta şok etkisi yarattı.

1980 öncesi Yeşilçam'da erotik Türk filmlerinin vazgeçilmez ismi olarak hafızalara kazınan Aydemir Akbaş sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak hastalığını sevenleriyle paylaştı. Akbaş, "Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından Kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam" dedi.

FAİK GÜRSES BİRLİKTE ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Spor yazarı Faik Gürses sosyal medya hesabından büyük oyuncu Aydemir Akbaş’la birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü gazeteci Gürses, “Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi” dediği Aydemir Akbaş’ın sağlık durumu ile ilgili de önemli bir açıklama yaptı.

AYDEMİR AKBAŞ ‘BOMBA’ GİBİ! AZ ÖNCE KONUŞTUM

Faik Gürses, “Bakmayın sosyal medyadaki felaket tellalarına. Az önce konuştum. Bomba gibi. Allah uzun ömürler versin” diyerek yakın dostu Aydemir Akbaş’ın iyi olduğunu kamuoyuna duyurdu.

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Arnavut asıllı Türk senarist, yönetmen, oyuncu, gazeteci ve spor yazarı Aydemir Akbaş, 25 Şubat 1936 tarihinde dünyaya geldi. 1936 yılında Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin oğlu olarak İstanbul'da doğan Akbaş, Galatasaray Lisesinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı.
Gazetecilikten sonra tiyatro oyunculuğuna başlayarak Gülriz Sururi, Ayfer Feray, Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü tiyatro isimleriyle beraber çalıştı. Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi oyunlarda rol aldı.

SEKS FİLMLERİ FURYASINDA ROL ALDI
Aydemir Akbaş sinemayla 1964'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" adlı film ile geçti. Fakat, filmden önce Keşanlı Ali Destanın ilk tiyatro gösterimin de 31 Mart 1964 yılın da hem sahne amirliği yapmış hem de Sipsi Selim karakterine hayat vermiştir. Bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde oynadı. 1974 yılında Yeşilçam seks filmleri furyasında çok sayıda erotik-komedi filminde rol aldı. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı.
1968 yılında Ayfer Feray – Nisa Serezli Tiyatrosu’nda 7 Kocalı Hürmüz oyununda rol aldı. 1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosunda ve Ortakları Tiyatrosunun ortaklarından biri oldu. Burada Nikah Kağıdı, Düşenin Dostu oyunlarında rol aldı. Birçok tiyatro oyununun yönetmenliğini yaptı.
Cem Davran ile 2007'de çevirdiği "Avrupalı" Ekim 2007'de rekor sayıda kopya ile gösterime girmiştir. Aydemir Akbaş oyuncu olarak 125 filmde görev yaparken, 7 kez de yönetmenlik koltuğuna oturmuştur.
Son filmi Şafak Sezer ile ün yapan Kolpaçino 3. Devre'dir. 40'ı komedi olmak üzere 127 filmde rol aldı, 8 filmin yönetmenliğini yaptı, 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca birçok TV dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı.
Türkiye'nin yaşayan en eski spor yazarlarından biridir. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı ve Galatasaray Spor Kulübü üyesidir.

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