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Aydemir Akbaş'tan yıllar sonra gelen acı itiraf. "İyi ki de yaşamamış diyorum"

86 yaşındaki Türk sinemasının usta ismi Aydemir Akbaş, yıllar önce 11 günlük bebeklerini kaybettiklerini anlattı. Bebeklerinin doktor hatası yüzünden öldüğünü söyleyen Akbaş "Şimdi de iyi ki yaşamamış diyorum..." diyerek dikkat çekti.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 17:21
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"İyi ki de yaşamamış diyorum" Aydemir Akbaş'tan yıllar sonra gelen acı itiraf

Aydemir Akbaş'tan yıllar sonra gelen acı itiraf. ''İyi ki de yaşamamış diyorum''
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Usta oyuncu Aydemir Akbaş, 360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu ve çarpıcı açıklamalar yaptı. Akbaş, uzun yıllardır evli olduğu Beyhan Benek ile bir çocuklarının olduğunu ancak doğumdan 11 gün sonra kaybettiklerini ilk kez anlattı.

"BEBEĞİMİZ 11 GÜN YAŞADI"

Aydemir Akbaş, bebeğinin neden öldüğünü şöyle anlattı: Bebeğimiz 11 gün yaşadı. Prematüre doğdu, evde özel odada ayırarak camlı bir kapı yaptırarak hemşire tutmuştuk. Çocuğum için kitap yazmayı düşündüm ama Beyhan istemedi. Doktor hatasıydı. Doktor, Amerika'ya giderken asistan tayin etmiş. Asistan da çocuğun kakası kontrol edin diye bize söylemeyi unutuyor. Hemşire bana 'çocuk kakasını yapamıyor, huylanıyorum' dedi.

"ÇOCUĞUM İYİ Kİ YAŞAMAMIŞ, BABALIK YAPAMAZDIM"

Bebeğini kaybettiği süreci anlatan Aydemir Akbaş, o yaşasaydı babalık yapamayacağını da söyledi:

"Çok önemli bir doktora gösterdik. O da ameliyat yapılması gerektiğini söyledi ama yaşaması %3'tü. Bütün hastaneleri gezdik. Doğumun gerçekleştiği hastanedeki bir doktor 'ben bu ameliyatı koridorda bile yaparım' dedi. Bizim gittiğimiz doktor müsaade etmedi. Şimdi de iyi ki yaşamamış diyorum. Çünkü ben babamın bize baktığı gibi çocuğuma bakamayacağıma inandım. Babam yemez bize yedirirdi. Benim için sanatçının çocuğu olması yanlış. Çünkü uğraşamazsın. Sorumluluk sahibi olamazsın ve ben olamazsam deliririm. Bizim zamanımızda tiyatro yapmak çok zordu."

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