Konferans Ligi Olympiakos'un. Ah İsmail Kartal ah!

UEFA Konferans Ligi Finali'ni izlerken içimiz acıdı...

Bir tarafta Yunan ekibi Olympiakos, karşısında da İtalyan Fiorentina vardı. Fenerbahçe'nin, çeyrek finalde elinden kaçırdığı Olympiakos'u görünce "Ah İsmail hoca" demeden edemedik.

Neden mi?

İlk maçta 3-2 yenildiği Olympiakos'u, Kadıköy'de ağırlayan Fenerbahçe'nin 1-0 önde götürdüğü rövanşa İsmail Kartal'ın değişiklikleri damga vurmuştu. Dzeko, Fred ve İrfan Can Kahveci'yi sırasıyla kenara alan Kartal'ın aklında o hafta sonunda oynanacak Sivas deplasmanı vardı!

Sonuçta Fenerbahçe normal süre ve uzatmaları 1-0 kazansa da penaltı atışlarıyla UEFA Konferans Ligi'ne veda etti. Sivasspor karşılaşması da 2-2 sona erdi, Fenerbahçe bir darbe de şampiyonluk yarışında aldı.

Daha sonra Aston Villa'yı eleyebilir miydi bilinmez ama Fenerbahçe'nin yarı finale yükselmesi içten bile değildi. Ah İsmail hocam ah! Gel de yanma.

Olympiakos ev sahibi konumundaydı. Kendi statlarına sadece 15 km. uzaklıktaki AEK Stadı'nda oynanan finale, taraftar desteğini de arkasına alarak başlayan Olympiakos henüz 4. dakikada öne geçiyordu. Podence'nin şutunda kaleci gole izin vermedi. 9. dakikada Fiorentina'nın golü geldi, ancak ofsayt bayrağı havadaydı.

İlk bölümdeki bu heyecan yavaş yavaş yerini orta saha mücadelesine bıraktı. Zaman zaman Fiorentina tehlike yaratsa da Fenerbahçe maçında penaltı atışlarının yıldızı Tzolakis geçit vermedi. Normal süre golsüz sona erdi, uzatmalara geçildi. 117. dakikada sahneye Süper Lig'de Hatayspor formasıyla izlediğimiz Ayoub El Kaabi çıktı. Faslı yıldız, attığı kafa golüyle Olympiakos'a tarihindeki ilk Avrupa Kupası'nı kazandırdı.

Yunan ekibinin İspanyol teknik direktörü Jose Luis Mendilibar da geçtiğimiz sezon Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmıştı. Ertesi sene Olympiakos'un başında bu kez UEFA Konferans Ligi Kupası'nı havaya kaldırdı.