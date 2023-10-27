Konferans Ligi'nde Fenerbahçe fırtınası. 3 takım arasına girdi

UEFA Konferans Ligi gruplarında 3'er karşılaşma tamamlandı.

Toplamda 8 grupta oynanan mücadeleler sonrası 3'te 3 yaparak 9 puan toplayan sadece 3 takım var.

Bu ekiplerden biri ise temsilcimiz Fenerbahçe...

Kadıköy'de muhteşem bir atmosfer eşliğinde Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon toplamda 18'de 18 yaptı.

Sarı lacivertliler, UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda 3'te 3 yaparak 9 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü.

Şu ana dek UEFA Konferans Ligi'ndeki toplam 8 grupta geride kalan mücadelelerde 9 puan toplayabilen 3 takım var. Bunlardan biri de Fenerbahçe oldu...

H Grubu'nda Spartak Trnava, Ludogorets ve Nordsjaelland'ı yenen sarı lacivertliler gibi tüm maçlarını kazanma başarısı gösteren diğer takımlar ise G Grubu lideri PAOK ile C Grubu lideri Viktoria Plzen oldu.

Diğer grup liderleri Lille, Gent, Brugge, Aston Villa ve Fiorentina ise en az 1 maçta puan kaybederek 3'te 3 yapma başarısı gösteremedi.