Konferans Ligi'nde Fenerbahçe fırtınası. 3 takım arasına girdi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3'te 3 yaparak yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, turnuvada 9 puan toplayan 3 takım arasına girdi.

Konferans Ligi'nde Fenerbahçe fırtınası. 3 takım arasına girdi

UEFA Konferans Ligi gruplarında 3'er karşılaşma tamamlandı.

Toplamda 8 grupta oynanan mücadeleler sonrası 3'te 3 yaparak 9 puan toplayan sadece 3 takım var.

Bu ekiplerden biri ise temsilcimiz Fenerbahçe...

Kadıköy'de muhteşem bir atmosfer eşliğinde Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon toplamda 18'de 18 yaptı.

Sarı lacivertliler, UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda 3'te 3 yaparak 9 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü.

Şu ana dek UEFA Konferans Ligi'ndeki toplam 8 grupta geride kalan mücadelelerde 9 puan toplayabilen 3 takım var. Bunlardan biri de Fenerbahçe oldu...

H Grubu'nda Spartak Trnava, Ludogorets ve Nordsjaelland'ı yenen sarı lacivertliler gibi tüm maçlarını kazanma başarısı gösteren diğer takımlar ise G Grubu lideri PAOK ile C Grubu lideri Viktoria Plzen oldu.

Diğer grup liderleri Lille, Gent, Brugge, Aston Villa ve Fiorentina ise en az 1 maçta puan kaybederek 3'te 3 yapma başarısı gösteremedi.

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