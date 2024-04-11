Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Gazihalil köyünde meydana gelen trafik kazasında 59 ABN 137 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalelerden sonra 2 yaralıyı Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici ile kaldırıldı.

Meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.