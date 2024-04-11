Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Gazihalil köyünde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Gazihalil köyünde meydana gelen trafik kazasında 59 ABN 137 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri geldi.
Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalelerden sonra 2 yaralıyı Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici ile kaldırıldı.
Meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Haberler
İngilizce öğretmeni evinde ölü bulundu
İngilizce öğretmeni evinde ölü bulundu
MSB: 1'i PKK/KCK'lı 9 kişi, Yunanistan'a geçerken yakalandı
MSB: 1'i PKK/KCK'lı 9 kişi, Yunanistan'a geçerken yakalandı
Ağrı''da dere taştı. Çok sayıda ev su altında kaldı
Ağrı''da dere taştı. Çok sayıda ev su altında kaldı
Son Haberler
‘Şımarık Katil’e ödül gibi ceza! 2 genci hayattan koparmıştı Gündem
‘Şımarık Katil’e ödül gibi ceza! 2 genci hayattan koparmıştı
Koray Aydın'dan Bahçeli'nin Akşener'e çağrısına flaş çıkış. Kongrenin iptal edilmek istenmesi iktidarın yazdığı tanıdık bir tiyatro Gündem
Koray Aydın'dan Bahçeli'nin Akşener'e çağrısına flaş çıkış. Kongrenin iptal edilmek istenmesi iktidarın yazdığı tanıdık bir tiyatro
Türkiye gelen uçakta kavga çıktı. Zorunlu iniş yaptı Gündem
Türkiye gelen uçakta kavga çıktı. Zorunlu iniş yaptı
Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç intihar edeceğini açıkladı Gündem
Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç intihar edeceğini açıkladı
Elektrikli battaniyeden yangın çıktı. 2 katlı ev yandı Yerel Haberler
Elektrikli battaniyeden yangın çıktı. 2 katlı ev yandı
Hakkari’de 7 katlı binadan başına beton parçası düştü. Ağır yaralandı Gündem
Hakkari’de 7 katlı binadan başına beton parçası düştü. Ağır yaralandı
Selçuk Ural'dan Hakan Ural çıkışı: Benim onun gibi bir oğlum yok Gündem
Selçuk Ural'dan Hakan Ural çıkışı: Benim onun gibi bir oğlum yok