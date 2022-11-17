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Yetkili isim tarih verdi ayçiçek yağının 500 lira olacağını açıkladı

Konya Pancar ve Tarım Ürünleri Üreticileri Derneği Başkanı Ahmet Bestil, "2023 yılında bir kişi bile ayçiçek yağı ekmez. Gelecek sene 5 kiloluk ayçiçek yağını 500 liradan aşağı yiyemeyeceğiz” dedi.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 11:24
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Konya Pancar ve Tarım Ürünleri Üreticileri Derneği Başkanı Ahmet Bestil'den yok artık dedirten iddia. Ayçiçek yağı o tarihte 500 lira olacak

Yetkili isim tarih verdi ayçiçek yağının 500 lira olacağını açıkladı
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Yeniakit'in haberine göre, Konya Pancar ve Tarım Ürünleri Üreticileri Derneği Başkanı Ahmet Bestil, tedbir alınmazsa gelecek sene ayçiçek yağı fiyatlarının yükseleceği uyarısı yaptı.

Bestil, “Geçen sene pancarın ton alım fiyatı 420 liraydı. ‘Gelin fiyatlar yükseldi, pancar ekicisini küstürmeyin’ dedik bizi dinlemediler. Pancara fiyat vermediler. Bu sene şekerin kilosu 5 liradan 30 liraya çıktı. Neden, çünkü 2021 yılında 5 milyon tona yakın eksik pancar üretimi yapıldı. Zamanında pancara normal bir fiyat verilseydi şeker şimdi 15 lira olacaktı" dedi.

Konya Pancar ve Tarım Ürünleri Üreticileri Derneği Başkanı Ahmet Bestil "Çiftçi ekmeyince şekerin kilogramı 5 liradan 30 liraya çıktı. Yarın aynı ayçiçeğinde de hükümetimizin müdahale etmesini bekliyoruz. Şimdi 180 liraya 5 kiloluk ayçiçek yağı satılıyor. 2023 yılında ekecek bir Allah’ın kulu çıkmaz. Gelecek sene 5 kiloluk ayçiçek yağını 500 liradan aşağı yiyemeyeceğiz” dedi.

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vatandaş
17.11.2022 11:27
burası türkiye her şey olabilir artık  
 
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