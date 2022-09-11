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Balıkesir’de başka Edirne’de başka fiyat. Tarım Kredi’deki fiyat farkı isyan ettirdi

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından açıklanan Ayçiçek alım fiyatları Edirne’de başka Balıkesir’de başka olarak açıklandı.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 12:00
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Balıkesir’de başka Edirne’de başka fiyat. Tarım Kredi’deki fiyat farkı isyan ettirdi

Balıkesir’de başka Edirne’de başka fiyat. Tarım Kredi’deki fiyat farkı isyan ettirdi
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Tarımdan Haber'de yer alan habere göre, Tarım Kredi Kooperatifleri Ağustos ayında Adana’da ayçiçek alım fiyatını (yüzde 40) yağ oranına göre 10750 TL/ton olarak açıklarken, önceki gün Edirne’de çiftçi ortaklara gönderilen mesajda ise (yüzde 40) yağ oranına göre ayçiçek alım fiyatının 11500 TL/ton olduğu belirtildi.

AYÇİÇEĞİ ALIM FİYATININ ARTIRILDIĞI DÜŞÜNÜLMÜŞTÜ
Edirne’de çiftçilere gönderilen mesaj ilk planda Tarım Kredi Kooperatiflerinin ayçiçek alım fiyatında artışa gittiği şeklinde anlaşılırken, ancak kısa süre sonra durumun öyle olmadığı ortaya çıktı.

Edirne’de çiftçilere gönderilen 11500 TL/ton fiyatın sadece Trakya’daki alımlar için geçerli olduğu onun dışındaki bölgelerde ise 10750 TL/ton alım fiyatında bir değişikliğe gidilmediği anlaşıldı.

BÖLGE BİRLİKLİKLERİNİN BİRBİRİNDEN HABERİ Mİ YOK?
Tarım Kredi Kooperatifleri gibi merkezi ve bölge birlikleri örgütlenmesi bulunan bir kurumun aynı yağ oranına sahip ayçiçeğinde bölgelere göre farklı alım fiyatı açıklaması çiftçi kuruluşunda yaşanan politikasızlığı gözler önüne sererken, bu durum çiftçilerin tepkisini çekti.

ÇİFTÇİ TONDA 750 LİRA KAYIPTA!
Yüzde 40 yağ oranına sahip ayçiçeği Edirne’de 11500 TL/tondan alınırken, Balıkesir’de 10750 TL/tondan alınmasına tepkiler giderek artarken, çiftçiyi mağdur eden farklı fiyat alımının gerekçesinin biran önce açıklanması istendi. Mağdur çiftçiler; ‘Edirne’deki çiftçi mazotu, gübreyi, tohumu daha pahalı, Balıkesir’deki çiftçi ise daha ucuza mı kullandı da alım fiyatı arasında tonda 750 lira fiyat farkı bulunuyor’ tepkisinde bulunuyor.

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