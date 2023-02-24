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Konya'da 15 metre derinliğinde 'obruk' oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde, boş bir tarlada 100 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 20:21
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Konya'da 15 metre derinliğinde 'obruk' oluştu

Konya'da 15 metre derinliğinde 'obruk' oluştu
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 (DHA) - Karapınar ilçesinde daha çok rastlanılan ve sayısı 2 bin 500’ü bulan, yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle meydana gelen obruklara bir yenisi daha eklendi.

Karapınar ilçesine 11 kilometre mesafede Reşadiye Mahallesi Seyit Hacı yaylasında bir tarlada 100 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu.

Tarlasındaki obruğun birkaç gün öncesinde oluşmuş ihtimali üzerinde durduğunu belirten Yusuf Gültekin, "Bizim burada sık sık obruklar oluşuyor. Dün haberimiz oldu. Bu obruklar devam edecek mi bilmiyoruz. İlk zamanlar ürperiyorduk ama alıştık. İlk kez gören insanlar korkuyor" dedi.

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