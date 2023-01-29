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Ambulans ile otomobil çarpıştı

Konya'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü sağlık görevlisi 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 23:51
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Konyada ambulans ile otomobil çarpıştı

Ambulans ile otomobil çarpıştı
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Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi ile Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Oğuzhan S. idaresindeki 01 EVK 81 plakalı ambulans kavşaktan geçiş yapmak isteyen Cafer Tayyip Ö. (21) yönetimindeki 42 DHZ 09 plakalı otomobil ile çarpışması sonucu yan yattı. 

TRAFİK AKIŞI KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANDI

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil ve ambulans sürücüleri ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri T.D. ve A.İ. yaralandı. 

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri cadde üzerinde bir süre trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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﻿Ambulans ile otomobil çarpıştı
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