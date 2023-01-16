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Ünlü sunucu acil olarak hastaneye kaldırıldı

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil KKTC'de rahatsızlanarak ambulans ile acil olarak Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 08:34
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Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil Kıbrıs'ta rahatsızlanarak acil olarak hastaneye kaldırıldı

Ünlü sunucu acil olarak hastaneye kaldırıldı
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2018 yılında ciddi sağlık sorunları yaşayan Mehmet Ali Erbil zor günleri atlattı derken sevenlerini yine korkuttu. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 3 yıl önce evinin banyosunda düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.

Mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı. Zor günleri atlattı derken ünlü şovmen sevenlerini korkuttu.

2018 yılında ciddi sağlık sorunları yaşayan ve uzun süre hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, Kıbrıs'ta rahatsızlandı. Ünlü sunucunun ambulans ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Erbil'in sağlık durumu ile ilgili olarak hastane yetkileri herhangi bir açıklama yapmazken elde edilen bilgilerde üst solunum yolundan rahatsız olduğu ve hastanede müşahade altına alındığı öğrenildi.

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