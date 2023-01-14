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Koca Bakan sürücüyü sosyal medyaya şikâyet etmişti. Ambulansa yol vermeye beton mikserine ceza kesildi

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde ambulansa yol vermeyen ve yola beton döken beton mikserinin sürücüsüne ceza kesildiği bildirildi.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 12:06
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Ambulansa yol vermeye beton mikserine ceza kesildi

Koca Bakan sürücüyü sosyal medyaya şikâyet etmişti. Ambulansa yol vermeye beton mikserine ceza kesildi
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DHA'nın haberine göre; Sürücüye çeşitli nedenlerle toplam 21.268 Lira para cezası kesildiği ifade edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "06 DGG 82 plakalı beton mikserinin sürücüsü, bugün Bağcılar'da, seyir halindeki ambulansa yol vermek yerine, yola beton harcı döktü. O an, muhtemelen, oturduğu direksiyon koltuğu, insanlığın bittiği yerdi" sözlerini kullanmıştı.

Olay, Bağcılar Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre,  06 DGG 83 plakalı beton mikserinin sürücüsü, seyir halindeki ambulansa yol vermedi.

Ambulans sürücüsüne hakaret eden beton mikseri sürücüsü, ambulans sürücüsüne de hakaretler savurdu. Beton mikserinin yol kenarına ve bazı araçların üzerine beton döktüğü de belirlendi.  

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, “06 DGG 82 plakalı beton mikserinin sürücüsü, bugün Bağcılar'da, seyir halindeki ambulansa yol vermek yerine, yola beton harcı döktü. O an, muhtemelen, oturduğu direksiyon koltuğu, insanlığın bittiği yerdi” sözlerini kullandı.

21 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda sürücü yakalandı. Sürücü yakalanarak 21 bin 268 Lira para cezası kesildiği bildirildi.

Yapılan incelemelerin ardından, Sürücüye, "Tescil Plakasının okunamaz durumda olması" maddesinden bin 671 lira, "Arka reflektör olmaması" 436 lira, "Muayene yaptırmamak-2. kez" bin 979 lira, "Sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan" 951 lira," Geçiş üstünlüğü bulunan araca yol vermemek" maddesinden 436 lira, "Yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek" maddesinden 909 lira para cezası kesildi. Ayrıca, yapılan kontrollerde aracın taşıdığı yükün fazla olması sebebiyle araç sahibine ve işletene ayrı ayrı olmak üzere 7 bin 443'er lira olmak üzere toplam da 21 bin 268 Lira idari para cezası uygulandı. Muayenesinin olmadığı öğrenilen beton mikseri trafikte de men edildi.

Bunun üzerine tekrar açıklamada bulunan Bakan Koca, "Bugün Bağcılar'da ambulansa yol vermeyen beton mikseri kamyonun sürücüsüne ve araç sahibine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından çeşitli maddeler gereğince 21.268 TL para cezası uygulanmıştır. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne kamuoyu adına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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