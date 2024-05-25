Konya'da Galatasaray depremi

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında lider Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Pazar günü saat 19.00'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi sarı-kırmızılı kafile Konya'ya geldi.

Galatasaraylı oyuncuları ve teknik ekibi havalimanında kalabalık bir Galatasaraylı taraftar grubu karşıladı. Burada oyuncularla fotoğraflar çektiren taraftarlar takımına başarılar diledi.

Konya'ya hareket etmek üzere havalimanına gitmek üzere otobüsle seyahat eden Galatasaray kafilesine Florya Metin Oktay Tesisleri'nden havalimanına kadar olan yolculuğunda da pek çok taraftar eşlik etmişti.

Geçtiğimiz hafta sahasında Fenerbahçe'ye mağlup olan Galatasaray şampiyonluğu bu haftaya bıraktı. Sarı-lacivertlilerin 3 puan önünde bulunan Galatasaray Konya'dan 1 puan çıkarması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.