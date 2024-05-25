Konya'da Galatasaray depremi

Kaynak: Haber Merkezi
Konya'da Galatasaray depremi

Şampiyonluk maçı için Konya'ya gelen Galatasaray'ı coşkulu taraftarlar karşıladı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında lider Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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Pazar günü saat 19.00'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi sarı-kırmızılı kafile Konya'ya geldi.

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Galatasaraylı oyuncuları ve teknik ekibi havalimanında kalabalık bir Galatasaraylı taraftar grubu karşıladı. Burada oyuncularla fotoğraflar çektiren taraftarlar takımına başarılar diledi.

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Konya'ya hareket etmek üzere havalimanına gitmek üzere otobüsle seyahat eden Galatasaray kafilesine Florya Metin Oktay Tesisleri'nden havalimanına kadar olan yolculuğunda da pek çok taraftar eşlik etmişti.

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Geçtiğimiz hafta sahasında Fenerbahçe'ye mağlup olan Galatasaray şampiyonluğu bu haftaya bıraktı. Sarı-lacivertlilerin 3 puan önünde bulunan Galatasaray Konya'dan 1 puan çıkarması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

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