﻿Konya'da otomobil kontrolden çıktı: 1 kişi yaralandı

İHA’dan aktarılan bilgilere göre; Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Kulu ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa B. (61)'nin kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki bariyere çarpan otomobil, şarampole inerek durabildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Mustafa B., olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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