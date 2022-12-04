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Konya'da otomobil kontrolden çıktı: 1 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 17:15
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Konya'da kntrolden çıkan otomobil sürücüsü bariyerlere çarptı: 1 kişi yaralandı

Konya'da otomobil kontrolden çıktı: 1 kişi yaralandı
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İHA’dan aktarılan bilgilere göre; Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Kulu ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa B. (61)'nin kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki bariyere çarpan otomobil, şarampole inerek durabildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Mustafa B., olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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