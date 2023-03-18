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Muslera nasıl çileden çıktı Sehic'e neden saldırdı

Galatasaray'ın Konya'da 2-1 yenildiği maça Muslera Sehic kavgası damga vurdu

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 08:14
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Konya'da Muslera Sehic kavgası

Muslera nasıl çileden çıktı Sehic'e neden saldırdı
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Galatasaray, Konya'da Konyaspor'a 2-1 yenildi.

Konyaspor'un galibiyet golü son saniyelerde geldi.

Golden sonra Sehic kendi yarı sahasından gelerek büyük sevinç yayadı ve Icardi'nin gol sevincini taklit etti.

Sehic'in kendi yarı sahasından gelerek galibiyet golüne sevinmesine Muslera tepki gösterdi.

Muslera Galatasaraylı taraftarların önüne gelerek sevinen Sehic'i itti.

Dengesini kaybeden Sehic daha sonra ayağa kalktı. İki kaleci arasında sert tartışma yaşandı. Araya giren diğer futbolcular olayın büyümesini önledi. İki kaleci de sarı kart gördü.

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