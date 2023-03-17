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Okan Buruk hakeme isyan etti

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 2-1 kaybedilen Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 23:01
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Okan Buruk'tan flaş açıklamalar

Okan Buruk hakeme isyan etti
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Galatasaray, Konya deplasmanında 2-1 mağlup oldu ve 14 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Teknik direktör Okan Buruk, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

''İki tane kırmızı kart pozisyonu vardı. Birine VAR'dan uyarı gelmedi, Dubois'nın ayağına basılması. Diğeri de Ahmet Oğuz'un pozisyonu. Zorbay Küçük'ün maça etkisi olarak, göstermediği iki kırmızı kartı söyleyebilirim.''

''Acele ettik. Top kayıpları yaptık. Kötü orta yaptık. Kötü pas verdik, özellikle 80. dakikadan sonra. Yanlış uzun toplar oynadık. 2 tane forvet varken, kenarlara inme şansımız varken, top bizdeyken, 2 forvetimize yan ortalarla top getirmemiz gerekirdi.''

''9 puan önde olduğumuz bir haftaya girmiştik. Şimdi diğer rakiplerimizin maçlarına bakacağız. Biz kafamızı kaldırıp, buraya nasıl 14 galibiyetle geldiysek bundan sonraki maçlarda da aynı performansımızı sürdürmeye çalışacağız. Üzgünüz.''

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