Şok! Galatasaray Konya'da yok

SEDAT KAYA / Yeniçağ

Lider Galatasaray 14 maçtır kazanıyor, Konyaspor ise 9 maçtır kazanamıyordu.

Doğal olarak maçın mutlak favorisi Galatasaray'dı.

Ama futbol öyle bir oyun ki, hiçbir maçta galibiyet çantada keklik değil.

Hele hele öne geçip, rakibi ciddiye almazsan hiç değil.

Bugün Konya'da olduğu gibi.

Oysa Galatasaray ilk yarıda öne geçmişti.

Okan Buruk'un Mertens'in yokluğunda İcardi'nin arkasına Rashica'yı koyması, Kosovalı futbolcunun da ilk yarıda yüzde 100 pas ortalamasıyla oynaması Galatasaray forvetinin çok sık pozisyona girmesini sağladı.

İcardi ile birkaç kez gol arayan Galatasaray, 31.dakikada baskılı futbolunun karşılığını aldı.

Sol kanatta Dubois orta alandan çıkardığı topla Kerem'i gördü, Kerem'in asistinde Rashica Konyaspor filelerini havalandırdı:1-0

Golden sonra Galatasaraylı futbolcuların geçen yıl kaybettiğimiz eski takım arkadaşları Konyasporlu Ahmet Çalık'ı anmaları anlamlıydı.

Oysa maça Konyaspor iyi başlamış ve ilk 20 dakika yoğun baskı kurmuştu.

Ama bu baskı tek bir isabetli şut üretemeyince sonuçsuz kaldı.

20.dakikadan sonra Galatasaray Galatasaray gibi oynamaya başlayarak, hakimiyeti ele geçirdi.

Oyunu kanatlara yükleyen ve geniş alan yaratan Sarı-Kırmızılılar ilk 45'te sezonun en yüksek isabetli pas oranına ulaştılar.

Ele geçirdikleri pozisyonlarda İcardi biraz çabuk davransa, devreyi 2-3 golle bitirmeleri sürpriz olmazdı.

Ama ikinci yarıda roller değişti.

Artık sahada Konyaspor vardı.

Orta sahadan Pozuelo'yu çıkarıp, yerine forvet Diouf'u alan ev sahibi ani kontraataklar ve uzun paslarla Galatasaray savunmasının arkasına sarkmaya çalıştı.

Bunda da sık sık başarılı oldular.

Birkaç gollük pozisyondan sonra da amaçlarına ulaştılar.

61.dakikada hızlı bir atakta Bruno Paz'ın asistinde Soner beraberliği sağladı.

Konyaspor atakları 74.dakikada az daha 2.golü getiriyordu. Mahir çok önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Takımının zorlandığını gören Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kenardaki önemli kozlarını sahaya sürdü.

Zaniolo, Gomis Galatasaray forvetini güçlendirirken, orta saha hakimiyeti tamamen Konyaspor'a geçti.

Ev sahibinin zaten aradığı buydu.

Yine uzun paslarla orta sahayı hızlı geçen Konyaspor 90+3'te Bruno Paz'ın asistinde Oğulcan ile öne geçti:2-1

Böylece ligin en formsuz takımı Konyaspor, en formda takımı Galatasaray'ı yenerek büyük bir sürprize imza attı.

Rakibi küçümseyip, 3 puanı çantada keklik görenlere ders olsun.