Konya'da öğrencilerden 'Leve Palestine' şarkısıyla Filistin'e destek dansı

Konya'da düzenlenen bir etkinlikte, omuzlarında Türk ve Filistin bayrakları taşıyan bir grup öğrenci, "Leve Palestine" şarkısı eşliğinde dabke dansı yaparak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik, öğrencilerin Filistin halkına olan desteklerini ve dayanışmalarını ifade etmeleri açısından büyük bir anlam taşıdı.

Öğrenciler, dabke dansıyla hem kendi kültürel miraslarını hem de Filistin halkının mücadelesini onurlandırdı. İzleyenler, öğrencilerin performansını büyük bir coşkuyla alkışladı ve etkinlik sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.