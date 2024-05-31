Evli çiftin sakarlığı sosyal medyayı kırdı geçirdi

Bir çiftin yaşadığı komik sakarlık anı, sosyal medyada gündem oldu. Bagajdan ürün çıkaran kadın, kapağın kapanmasından korkunca yardım etmek isteyen eşi koşarak yanına geldi. Ancak bu yardım çabası, beklenmedik bir sakarlıkla sonuçlandı.

Kadının korkusu üzerine hızla yaklaşan eşi, diğer arabadaki demire bacağını vurdu. Aldığı darbeyle sendeleyen adam, kendine gelmeye çalışırken olayı fark etmeyen kadın, elindeki kutularla cebelleşmeye devam etti. En sonunda kutuları düşüren kadın, adamın durumunu fark edince gülmeye başladı.

Bu komik anlar, sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede viral hale geldi ve birçok kişi tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.