Dans eden kakadu papağanı partinin tadını çıkardı

Kakadu papağanının dans ettiği komik anlar, bir tema parkında yaşandı. Öğrencilerin dans gösterisi yaptığı bir etkinlik sırasında, müziğin ritmine kendini kaptıran bir kakadu papağanı da eğlenceli bir performans sergiledi.

Parktaki gösteride öğrencilerin dans ettiği sırada müziğin ritmine ayak uydurarak hareket eden kakadu papağanı, kendi tarzında dans etti. Kafasını sallayarak ve yürüyerek müziğin ritmine uyum sağlayan papağan, çevrede bulunan izleyicilerin dikkatini çekti.

Papağanın eğlenceli dansı, çevredeki veliler tarafından ilgiyle izlendi ve izleyenlerin yüzlerinde gülümsemelere neden oldu. Kakadu papağanının beklenmedik dans performansı, etkinliğe katılan herkesin keyifli vakit geçirmesini sağladı.