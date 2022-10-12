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  • 8 yıldır besledikleri iki pitbull, ailenin iki bebeğini parçalayarak öldürdü, anneyi ağır yaraladı

8 yıldır besledikleri iki pitbull, ailenin iki bebeğini parçalayarak öldürdü, anneyi ağır yaraladı

ABD’nin Tennessee eyaletinde bir aile, 8 yıldır baktıkları iki pitbull köpeğinin saldırısına uğradı. Ailenin iki bebeği parçalanarak ölürken anne ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Babanın geçmişte "Köpeklerimizi kimse bizden alamaz." paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 17:11
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ABD'nin Tennessee eyaletinde 8 yıldır besledikleri iki pitbull, ailenin iki bebeğini parçalayarak öldürdü, anneyi ağır yaraladı

8 yıldır besledikleri iki pitbull, ailenin iki bebeğini parçalayarak öldürdü, anneyi ağır yaraladı
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Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Tennessee eyaletinde pitbull cinsi köpeklerin saldırısında ailenin 5 aylık Hollace Dean ve 2 yaşındaki Lilly Jane isimli çocukları can verdi.  Anne Kirstie Jane Bennard ise çocuklarını kurtarmaya çalışırken ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜLER
Türkiye gazetesinde yer alan haberde, Shelby County Şerif Ofisi, çocukların olay yerinde öldüğünü ve annenin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Baba Colby Bennard'ın amcası Jeff Gibson ise Facebook'tan yaptığı açıklamada Anne Bennard'ın durumunun stabil olduğunu bildirdi. Bennard'ın bütün vücudunda çok sayıda ısırık izi olduğu belirtildi.



10 DAKİKA BOYUNCA SALDIRDILAR...
Saldırının yaklaşık 10 dakika sürdüğünü belirten Gibson, "Hiç iyileşmeyecek bir kalpten başka kalıcı bir hasar yok gibi duruyor." dedi.



8 YILDIR BESLİYORLARDI
Anne Bennard'ın arkadaşı Kelsey Canfield, Cheeck ve Mia adlı köpeklerin 8 yıldır herhangi bir saldırganlık belirtisi göstermediğini belirterek, "Çocuklar, Bennard'ın her şeyiydi. Bir tehlike olsaydı, köpekleri asla çocuklarının yakınına getirmezdi." dedi.



BABANIN FACEBOOK PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU: "KİMSE BİZDEN ALAMAZ"
Öte yandan baba Colby Bennard, çocukla pitbullun sarıldığı bir görseli, “Sizi temin ederim, kimse Cheech ve Mia'yı (pitbull köpekler) benden ve Kirstie Jane Satterfield'den alamaz. Cehalet, ‘en iyi arkadaşı’ bu dünyadan almak için bir mazeret değildir.” notuyla Facebook hesabından paylaştığı ortaya çıktı.
 

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TEMKİN HERŞEY
12.10.2022 17:37
İçgüdü ilk planda.  
 
Abbas
12.10.2022 17:27
Ne oldu çocuklarını kim verecek??  
 
Vatandaş
12.10.2022 17:13
Yazık Allah rahmet eylesin yavrulara  
 
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