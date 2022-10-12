8 yıldır besledikleri iki pitbull, ailenin iki bebeğini parçalayarak öldürdü, anneyi ağır yaraladı

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Tennessee eyaletinde pitbull cinsi köpeklerin saldırısında ailenin 5 aylık Hollace Dean ve 2 yaşındaki Lilly Jane isimli çocukları can verdi. Anne Kirstie Jane Bennard ise çocuklarını kurtarmaya çalışırken ağır yaralandı.



OLAY YERİNDE ÖLDÜLER

Türkiye gazetesinde yer alan haberde, Shelby County Şerif Ofisi, çocukların olay yerinde öldüğünü ve annenin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Baba Colby Bennard'ın amcası Jeff Gibson ise Facebook'tan yaptığı açıklamada Anne Bennard'ın durumunun stabil olduğunu bildirdi. Bennard'ın bütün vücudunda çok sayıda ısırık izi olduğu belirtildi.







10 DAKİKA BOYUNCA SALDIRDILAR...

Saldırının yaklaşık 10 dakika sürdüğünü belirten Gibson, "Hiç iyileşmeyecek bir kalpten başka kalıcı bir hasar yok gibi duruyor." dedi.







8 YILDIR BESLİYORLARDI

Anne Bennard'ın arkadaşı Kelsey Canfield, Cheeck ve Mia adlı köpeklerin 8 yıldır herhangi bir saldırganlık belirtisi göstermediğini belirterek, "Çocuklar, Bennard'ın her şeyiydi. Bir tehlike olsaydı, köpekleri asla çocuklarının yakınına getirmezdi." dedi.







BABANIN FACEBOOK PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU: "KİMSE BİZDEN ALAMAZ"

Öte yandan baba Colby Bennard, çocukla pitbullun sarıldığı bir görseli, “Sizi temin ederim, kimse Cheech ve Mia'yı (pitbull köpekler) benden ve Kirstie Jane Satterfield'den alamaz. Cehalet, ‘en iyi arkadaşı’ bu dünyadan almak için bir mazeret değildir.” notuyla Facebook hesabından paylaştığı ortaya çıktı.



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