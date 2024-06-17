Konya'da skandal görüntüler. Öğrencilere Arap dansı ‘Dabke’ oynattılar

Konya'da skandal görüntüler. Öğrencilere Arap dansı ‘Dabke’ oynattılar
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Konya’da yüzlerce öğrenciye Arapların geleneksel dansı olan “Dabke” dansı yaptırıldı. Görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı.

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Konya'da skandal görüntüler. Öğrencilere Arap dansı ‘Dabke’ oynattılar 1

İsrail’in Gazze’ye yönelik yürüttüğü katliamlar aralıksız sürerken, dünyanın her yerinden yapıla katliamların bir an önce durdurulması çağrısı yapılıyor.

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Konya'da skandal görüntüler. Öğrencilere Arap dansı ‘Dabke’ oynattılar 2

Yıllardır İsrail ile Filistin arasında yaşan gerilim ve çatışmaların sembollerinden birisi de Arap geleneği olan “Dabka” dansı, dünyanın çeşitli yerlerinde İsrail karşıtı eylemlerde prtotestocular tarafından sıklıkla oynanıyor.

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Konya'da skandal görüntüler. Öğrencilere Arap dansı ‘Dabke’ oynattılar 3

Araplar için bir sembol haline gelmiş “Dabke dansı”, Konya Zafer Meydanı'nda toplanan yüzlerce öğrenci tarafından oynandı.

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Konya'da skandal görüntüler. Öğrencilere Arap dansı ‘Dabke’ oynattılar 4

Skandal görüntüler sosyal medyada gündem olurken, birçok sosyal medya kullanıcısı yaşananlara tepki gösterdi.

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Konya'da skandal görüntüler. Öğrencilere Arap dansı ‘Dabke’ oynattılar 5

İşte o yorumlar

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Konya'da skandal görüntüler. Öğrencilere Arap dansı ‘Dabke’ oynattılar 6
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Konya'da skandal görüntüler. Öğrencilere Arap dansı ‘Dabke’ oynattılar 7
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Konya'da skandal görüntüler. Öğrencilere Arap dansı ‘Dabke’ oynattılar 8
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Konya'da skandal görüntüler. Öğrencilere Arap dansı ‘Dabke’ oynattılar 9
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Konya'da skandal görüntüler. Öğrencilere Arap dansı ‘Dabke’ oynattılar 10
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Konya'da skandal görüntüler. Öğrencilere Arap dansı ‘Dabke’ oynattılar 11
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