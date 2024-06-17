Konya'da skandal görüntüler. Öğrencilere Arap dansı ‘Dabke’ oynattılar

İsrail’in Gazze’ye yönelik yürüttüğü katliamlar aralıksız sürerken, dünyanın her yerinden yapıla katliamların bir an önce durdurulması çağrısı yapılıyor.
Yıllardır İsrail ile Filistin arasında yaşan gerilim ve çatışmaların sembollerinden birisi de Arap geleneği olan “Dabka” dansı, dünyanın çeşitli yerlerinde İsrail karşıtı eylemlerde prtotestocular tarafından sıklıkla oynanıyor.
Araplar için bir sembol haline gelmiş “Dabke dansı”, Konya Zafer Meydanı'nda toplanan yüzlerce öğrenci tarafından oynandı.
Skandal görüntüler sosyal medyada gündem olurken, birçok sosyal medya kullanıcısı yaşananlara tepki gösterdi.
İşte o yorumlar