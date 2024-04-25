Konya'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Konya'da uyuşturucu operasyonu
Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından bir arabada yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 5 şahıstan 1’i çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Alınan bilgiler kapsamında, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri sokak satıcılığı yapan, uyuşturucu madde kullanan ve sevk eden şahıslarla ilgili yaptığı istihbarı çalışmalar kapsamında bir araçta yaptı.

Araçta bulunan 5 şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 887 gram sentetik kannabinoid, 17 gram eroin, bir adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile bir miktar metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan S.Ç., Y.E., Z.Y., M.Y. ve A.B. isimli 5 şüpheli şahıs ile ilgili ‘uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, kabul etmek ve uyuşturucu madde ticareti’ suçlarından ilem uygulandı.

1 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrasından adli makamlara gönderilip, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Akşehir Cezaevine sevk edildi.

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