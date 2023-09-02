Konyaspor ilk kez başardı. Konyaspor'un ciğerini bilen adam Recep Çınar yazdı

RECEP ÇINAR

Sezonun dördüncü maçında da yenilgi yüzü görmedi Konyaspor…

Aman nazar değmesin.

Lig'in kadro kalitesi olarak üst düzeyde olmasa da, kendine has bir futbol kültürü olan Başakşehir’e karşı oynamak sanıldığı kadar kolay değil...

Üstelik ev sahibi takım sıkıntılı bir süreçten geçerken...

Daha doğrusu, ilk iki maçında “0” çekmiş, hocası tartışılırken ve can pazarındayken…

Aslında standartlarını zorlayan bir takım olan Başakşehir FK…

Maç 11’e 11 oynanırken ortaya koyduğu mücadele ile 3 puanı ne kadar çok istediğini belli etti ilk yarının ortalarında…

Ancak, karşılarında kadro olarak çok çok zengin olmayan, ama moral motivasyonu ile direnen, dahası sahaya üç puana şartlanarak çıkan bir Konyaspor olunca, Başakşehirliler koro halinde, “yine bana hüsran, yine bana esmer günler düştü” şarkısını söylemek zorunda kaldılar…

Yukarıda da belirttiğim gibi, çok güçlü bir kadrosu olmamasına rağmen, ligin üst sıralarını zorlayan Konyaspor, santrayla birlikte üç puanda kararlı olduğunu gösterdi…

Daha açıkçası rengini belli etti.

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Aleksondar Stanojoviç, Gaziantep maçında ilk 11’de yer verdiği iki kanat oyuncusu Louka Prip ve Marlos Moreno’nun yanına alırken, Mhalak ve Muriç’i sahaya sürdü…

Yeşil-beyazlılar, Başakşehir FK karşısına kalede Bernardoni, savunmada Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazgılı, Calvo ve Guilherme, savunmanın önündeki ikilide ise Soner Dikmen ve Bruno Paz,bu oyuncuların önünde ise Gaziantep maçının yıldızı Mhalak, Cicaldau ve Muriç, forvette ise Sokol’la çıktılar…

Buradan da anlaşıldığı gibi, Sırp Hoca’nın kafasındaki ideal kadro hemen hemen netleşmiş gibi…

Bu kadroya büyük bir ihtimalle N’zonzi girer…

Karşılaşmada kısa bir süre almasına rağmen iyi görüntü verdi… Fransız oyuncunun kumaşı iyi, ayağına top yakışıyor, sanki Bruna Paz’ı kulübeye gönderecek gibi…

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Karşılaşmanın ilk 45 dakikanın başlarında hem konuk takım, hem de ev sahibi takım birbirlerini tartıp, kontrollü oyunu tercih ettiler…

Bunda da son derece haklıydılar…

Bir kaza kurşununa uğramamak için son derece konsantreydiler…

Karşılaşmanın ilk 5 dakikası Konyaspor’un ön baskısı, Başakşehir FK’yi kendi sahasına hapsetti ve İstanbul temsilcisi rakip kaleye gitmekte zorlandı…

Daha sonra oyunda dengeyi kuran Başakşehir FK’nin iki önemli gol girişimine Konyaspor kalecisi Bernardoni izin vermedi ve ev sahibinin öne geçmesine engel oldu…

Başakşehir FK, Konyaspor kalesini merkezden Figueiredo, sağ kenardan Ömer Ali ve Deniz Sürüç ile tehdit ederken, sol çizgide ise Cemali ve Serdar Gürler arkadaşlarına pozisyon hazırladılar…

Bu yarının son 5 dakikasında ise Ahmet Oğuz’un ters vuruşu direkten döndü, topu önünde bulan Guilherme’nin savunmanın arkasına attığı topta vitesi yükselten Mhalak, Başakşehir ceza alanına girerken, 43. dakikada Ousseynou Ba tarafından yaka paça indirilince kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

İkinci yarıda ise bir eksik rakibine oranla, oyunu tutan taraf Konyaspor oldu…

Başakşehir FK bir eksik oynamanın verdiği psikoloji ile oyunu kendi yarı sahasında kabul etti…

Nitekim Konyaspor 50’de Sokol’la gole çok yaklaştı, 53’te ise aradığı golü buldu…

Bu dakikada Guilherme-Sokol ikilisi, Başakşehir savunmasının ortasından geçerek, takımlarına 3 puan getiren golü birlikte attılar dersek yeridir…

Aleksandar Stanojeviç’in klasik 60. dakika hamleleri çok etkili olmadı…

Emre Belözoğlu’nun oyuna müdahalesi işe yaradı gibi görünse de, Başakşehir’in 75’ten sonra bir puanı kurtarma isteği, disiplinli oyunundan asla taviz vermeyen ve kale gibi duran Konyaspor savunması tarafından bertaraf edildi…

Konyaspor, İstanbul’da bir türlü yenemediği Başakşehir’i yenmekle kalmadı, aldığı galibiyetle puanını 8’e yükseltti…

Ve bu galibiyeti hak ederek aldı…

Bu arada Konyaspor’un bir hedefi varsa, ki var; hem oyun hem de oyuncu eksikliğini mutlaka gidermeli…

Bunun için de önümüzde Milli maç arası var lig maratonu uzun, dolayısıyla da bazı şeyleri düzeltmek için önemli bir fırsat.