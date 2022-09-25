Nihat Kahveci'den canlı yayında büyük gaf. ''Konyaspor bu ligin en...''

A Millî Takım ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Nihat Kahveci, Konyaspor'un oyununu 'taşlı' olarak yorumladı.
Canlı yayında ağzından çıkacak argo kelimeyi son anda engelleyen Kahveci'nin görüntüsü, sosyal medyada gündem oldu.
NELER SÖYLENDİ?
TRT Spor'da yorum yapan Kahveci, Galatasaray'ın galibiyetlerini överken şu cümleyi kullandı:
"Antalya deplasmanında galip geldin. Antep, öyle yada böyle 10 kişi kaldın galip geldin.
Konya, bu ligin en taşlı takımı. Böylesine ligin en sağlam takımlarından birine karşı galip geldin. Galatasaray'ın gidişatı iyi."
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