Konyaspor taraftarından Giresun maçında ilginç gösteri. Sosyal medyada gündem oldu. ''Dat diri dat dat''

Konyaspor, deplasmanda Giresunspor ile karşılaştı. Yeşil beyazlılar, Muhammet Demir'in attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Maçın oynandığı esnada Konya taraftarının yaptığı gösteri gündem oldu.

DAT DİRİ DAT DAT GÖSTERİSİ

Konyaspor taraftarı dat diri dat dat sözleri eşliğinde tribünde bir ileri bir geri giderek gösteri yaptı.

O anlar başka bir taraftar tarafından videoya alındı. Bu video sosyal medyada gündem oldu.