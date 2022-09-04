4 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Konyaspor taraftarından Giresun maçında ilginç gösteri. Sosyal medyada gündem oldu. ''Dat diri dat dat''

Konyaspor taraftarından Giresun maçında ilginç gösteri. Sosyal medyada gündem oldu. ''Dat diri dat dat''

Süper Lig'in 5. haftasında dün gece Konyaspor, Giresunspor'a konuk oldu. Maç oynandığı sırada Konyaspor taraftarının yaptığı gösteri gündem oldu.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 15:39
Takip Et

Konyaspor taraftarının Giresunspor maçında yaptığı gösteri gündem oldu. ''Dat diri dat dat''

Konyaspor taraftarından Giresun maçında ilginç gösteri. Sosyal medyada gündem oldu. ''Dat diri dat dat''
+
Aa
-

Konyaspor, deplasmanda Giresunspor ile karşılaştı. Yeşil beyazlılar, Muhammet Demir'in attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Maçın oynandığı esnada Konya taraftarının yaptığı gösteri gündem oldu.

DAT DİRİ DAT DAT GÖSTERİSİ
Konyaspor taraftarı dat diri dat dat sözleri eşliğinde tribünde bir ileri bir geri giderek gösteri yaptı.

O anlar başka bir taraftar tarafından videoya alındı. Bu video sosyal medyada gündem oldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
1
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
﻿Turhan Çömez’den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın uykularını kaçıracak yanıt. Paylaşımına tek kelime ile cevap verdi
2
﻿Turhan Çömez’den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın uykularını kaçıracak yanıt. Paylaşımına tek kelime ile cevap verdi
﻿Ankara kulislerini karıştıran iddia. Bahçeli’den Erdoğan'a sürpriz mesaj
3
﻿Ankara kulislerini karıştıran iddia. Bahçeli’den Erdoğan'a sürpriz mesaj
﻿12 Dev Adam Bulgaristan'ı devirdi, 2'de 2 yaptı
4
﻿12 Dev Adam Bulgaristan'ı devirdi, 2'de 2 yaptı
﻿Sancaktepe’de iki kamyon kafa kafaya böyle çarpıştı İki kamyonun çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı
5
﻿Sancaktepe’de iki kamyon kafa kafaya böyle çarpıştı İki kamyonun çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
6
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
﻿''Sivasspor hala 3 puanla tanışamadı bu nereye kadar böyle sürecek?'' Sivas Karagümrük maçında neden gol sesinin çıkmadığını Faruk Malik yazdı.
7
﻿''Sivasspor hala 3 puanla tanışamadı bu nereye kadar böyle sürecek?'' Sivas Karagümrük maçında neden gol sesinin çıkmadığını Faruk Malik yazdı.
﻿Samsung'dan güvenlik ihlali iddialarına yanıt
﻿Samsung'dan güvenlik ihlali iddialarına yanıt
﻿Samsung'dan güvenlik ihlali iddialarına yanıt
﻿Almanya’da Harz Dağları'nda yangın: Acil durum ilan edildi
﻿Almanya’da Harz Dağları'nda yangın: Acil durum ilan edildi
﻿Almanya’da Harz Dağları'nda yangın: Acil durum ilan edildi
﻿Ayvalık’ın kültürel mirasına 5 günlük inceleme
﻿Ayvalık’ın kültürel mirasına 5 günlük inceleme
﻿Ayvalık’ın kültürel mirasına 5 günlük inceleme
﻿Balkondan düşen engelli şahıs hayatını kaybetti
﻿Balkondan düşen engelli şahıs hayatını kaybetti
﻿Balkondan düşen engelli şahıs hayatını kaybetti
﻿Malatya Tarım Ve Orman Müdürlüğü buğday tohumu satın alacak
﻿Malatya Tarım Ve Orman Müdürlüğü buğday tohumu satın alacak
﻿Malatya Tarım Ve Orman Müdürlüğü buğday tohumu satın alacak
﻿Eski ihracatçılar birliği başkanına tacizden 45 yıl hapis istemi
﻿Eski ihracatçılar birliği başkanına tacizden 45 yıl hapis istemi
﻿Eski ihracatçılar birliği başkanına tacizden 45 yıl hapis istemi
﻿Ankaragücü - Beşiktaş maçının VAR'ı Alper Ulusoy
﻿Ankaragücü - Beşiktaş maçının VAR'ı Alper Ulusoy
﻿Ankaragücü - Beşiktaş maçının VAR'ı Alper Ulusoy
﻿Lüksemburg Büyükelçiliği Türk uyruklu sekreter alacak
﻿Lüksemburg Büyükelçiliği Türk uyruklu sekreter alacak
﻿Lüksemburg Büyükelçiliği Türk uyruklu sekreter alacak
﻿İzmir’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
﻿İzmir’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
﻿İzmir’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Sivas'ta "Geleneksel Giyim Kuşam" defilesi düzenlendi
﻿Sivas'ta
﻿Sivas'ta "Geleneksel Giyim Kuşam" defilesi düzenlendi
﻿3. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, İstanbul'da yapılacak
﻿3. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, İstanbul'da yapılacak
﻿3. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, İstanbul'da yapılacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.